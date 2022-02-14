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https://ria.ru/20220214/ukraina-1772664744.html
На Украине потребовали отзыва посла в Британии после слов о членстве в НАТО
На Украине потребовали отзыва посла в Британии после слов о членстве в НАТО - РИА Новости, 14.02.2022
На Украине потребовали отзыва посла в Британии после слов о членстве в НАТО
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что посол в Великобритании Вадим... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:24
2022-02-14T11:24
в мире
вадим пристайко
дмитрий песков
киев
россия
москва
мид украины
верховная рада украины
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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что посол в Великобритании Вадим Пристайко должен быть отозван после его слов о членстве Киева в НАТО.Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". В МИД Украины назвали слова посла вырванными из контекста и заявили, что ни одно решение не может быть принято вопреки конституции Украины."Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления изданию ВВС-Украина о вероятности отказа Украины от членства в НАТО. Курс вступления в НАТО и ЕС закреплен в конституции Украины и не может быть предметом дискуссии отдельных дипломатов", - написала Фриз в Facebook.Она считает, что позиция Пристайко является нарушением положений конституции."Мы должны немедленно получить ответ на то, является ли заявление этого лица собственной инициативой или это директива офиса президента. Уверена, что даже гипотетическое предположение отказа Украины от членства в НАТО является признаком сотрудничества со страной-агрессором, демонстрацией слабости и предательством национальных интересов Украины", - добавила она.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220213/pekress-1772598230.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772391280.html
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в мире, вадим пристайко, дмитрий песков, киев, россия, москва, мид украины, верховная рада украины
11:24 14.02.2022
 
На Украине потребовали отзыва посла в Британии после слов о членстве в НАТО

В партии Порошенко потребовали отзыва посла в Британии после его слов о членстве в НАТО

CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Вадим Пристайко
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что посол в Великобритании Вадим Пристайко должен быть отозван после его слов о членстве Киева в НАТО.
Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". В МИД Украины назвали слова посла вырванными из контекста и заявили, что ни одно решение не может быть принято вопреки конституции Украины.
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"Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления изданию ВВС-Украина о вероятности отказа Украины от членства в НАТО. Курс вступления в НАТО и ЕС закреплен в конституции Украины и не может быть предметом дискуссии отдельных дипломатов", - написала Фриз в Facebook.
Она считает, что позиция Пристайко является нарушением положений конституции.
"Мы должны немедленно получить ответ на то, является ли заявление этого лица собственной инициативой или это директива офиса президента. Уверена, что даже гипотетическое предположение отказа Украины от членства в НАТО является признаком сотрудничества со страной-агрессором, демонстрацией слабости и предательством национальных интересов Украины", - добавила она.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреВадим ПристайкоДмитрий ПесковКиевРоссияМоскваМИД УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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