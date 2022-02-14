В Киеве отреагировали на слова посла Украины об отказе от членства в НАТО
В Киеве предложили дать послу Украины объясниться про слова об отказе от членства в НАТО
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что послу Украины в Британии нужно дать возможность объяснить, что он имел в виду, заявив о возможности отказа страны от вступления в НАТО.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". По его словам, украинцы "гибкие", они пытаются найти лучший способ решения проблемы.
"Посол использовал слово "гибкость". Я думаю, стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду", - приводит агентство Рейтер слова представителя.
Никифоров напомнил, что вступление в НАТО прописано в конституции страны, с этим "полностью согласны" власти и общество.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.