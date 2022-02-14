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Посольство Китая на Украине продолжает работать в обычном режиме
Посольство Китая на Украине продолжает работать в обычном режиме - РИА Новости, 14.02.2022
Посольство Китая на Украине продолжает работать в обычном режиме
Китай внимательно следит за ситуацией на Украине, посольство КНР работает в обычном режиме, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:26
2022-02-14T11:44
в мире
украина
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китай внимательно следит за ситуацией на Украине, посольство КНР работает в обычном режиме, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации из этой страны сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей."Китайская сторона внимательно следит за ситуацией на Украине, посольство и консульства КНР работают в обычном режиме", - заявил дипломат, отвечая на вопрос, намерен ли Китай эвакуировать дипломатов, как это уже делают некоторые страны.Ван Вэньбинь подчеркнул, что дипмиссии страны уже выпустили уведомление для находящихся на Украине китайских граждан и организаций о необходимости внимательно следить за изменениями ситуации и быть бдительными в том, что касается обеспечения личной безопасности."Министерство иностранных дел Китая и посольство КНР на Украине продолжат поддерживать тесные контакты с находящимися на Украине китайскими гражданами и учреждениями, своевременно оказывать им консульскую защиту и помощь, а также обеспечивать эффективную защиту их безопасности, законных прав и интересов", - подчеркнул он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, украина, китай, мид кнр
10:26 14.02.2022 (обновлено: 11:44 14.02.2022)
 
Посольство Китая на Украине продолжает работать в обычном режиме

МИД Китая: Пекин следит за ситуацией на Украине, посольство работает в обычном режиме

© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид Киева
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китай внимательно следит за ситуацией на Украине, посольство КНР работает в обычном режиме, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации из этой страны сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей.
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"Китайская сторона внимательно следит за ситуацией на Украине, посольство и консульства КНР работают в обычном режиме", - заявил дипломат, отвечая на вопрос, намерен ли Китай эвакуировать дипломатов, как это уже делают некоторые страны.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что дипмиссии страны уже выпустили уведомление для находящихся на Украине китайских граждан и организаций о необходимости внимательно следить за изменениями ситуации и быть бдительными в том, что касается обеспечения личной безопасности.
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В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре
"Министерство иностранных дел Китая и посольство КНР на Украине продолжат поддерживать тесные контакты с находящимися на Украине китайскими гражданами и учреждениями, своевременно оказывать им консульскую защиту и помощь, а также обеспечивать эффективную защиту их безопасности, законных прав и интересов", - подчеркнул он.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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