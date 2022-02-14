Покинувшие Украину бизнесмены вернутся в страну на днях, сообщили СМИ
"Украинская правда": отдельные покинувшие Украину бизнесмены вернутся в страну на днях
Флаг Украины
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Украинские бизнесмены Андрей Ставницер и Василий Хмельницкий выехали с Украины в командировку и на обучение и намерены вернуться в страну в ближайшие дни, сообщает издание "Украинская правда".
В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только за день из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. В частности, по данным издания, страну покинули бизнесмены Андрей Ставницер и Василий Хмельницкий.
"В пресс-службе Ставницера сообщили УП, что он улетел в командировку и на днях вернется на Украину. В пресс-службе Хмельницкого сообщили УП, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться на Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются на Украине", - говорится в сообщении.
Также по данным издания, среди частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, был борт Бориса Колесникова. Сам бизнесмен в комментарии "Украинской правде" заявил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.
Ранее украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной.