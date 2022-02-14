Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772644376.html
Покинувшие Украину бизнесмены вернутся в страну на днях, сообщили СМИ
Покинувшие Украину бизнесмены вернутся в страну на днях, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2022
Покинувшие Украину бизнесмены вернутся в страну на днях, сообщили СМИ
Украинские бизнесмены Андрей Ставницер и Василий Хмельницкий выехали с Украины в командировку и на обучение и намерены вернуться в страну в ближайшие дни,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:52
2022-02-14T09:52
в мире
киев
украина
хмельницкий (город)
страна.ua
борис колесников
денис шмыгаль
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Украинские бизнесмены Андрей Ставницер и Василий Хмельницкий выехали с Украины в командировку и на обучение и намерены вернуться в страну в ближайшие дни, сообщает издание "Украинская правда".В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только за день из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. В частности, по данным издания, страну покинули бизнесмены Андрей Ставницер и Василий Хмельницкий."В пресс-службе Ставницера сообщили УП, что он улетел в командировку и на днях вернется на Украину. В пресс-службе Хмельницкого сообщили УП, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться на Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются на Украине", - говорится в сообщении.Также по данным издания, среди частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, был борт Бориса Колесникова. Сам бизнесмен в комментарии "Украинской правде" заявил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.Ранее украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772620904.html
киев
украина
хмельницкий (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, хмельницкий (город), страна.ua, борис колесников, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр
09:52 14.02.2022
 
Покинувшие Украину бизнесмены вернутся в страну на днях, сообщили СМИ

"Украинская правда": отдельные покинувшие Украину бизнесмены вернутся в страну на днях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Украинские бизнесмены Андрей Ставницер и Василий Хмельницкий выехали с Украины в командировку и на обучение и намерены вернуться в страну в ближайшие дни, сообщает издание "Украинская правда".
В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только за день из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. В частности, по данным издания, страну покинули бизнесмены Андрей Ставницер и Василий Хмельницкий.
Флаг Украины в зале Верховной Рады
02:01
Депутатам Рады запретили покидать Украину, заявил Рабинович
"В пресс-службе Ставницера сообщили УП, что он улетел в командировку и на днях вернется на Украину. В пресс-службе Хмельницкого сообщили УП, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться на Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются на Украине", - говорится в сообщении.
Также по данным издания, среди частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, был борт Бориса Колесникова. Сам бизнесмен в комментарии "Украинской правде" заявил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.
Ранее украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной.
 
В миреКиевУкраинаХмельницкий (город)Страна.uaБорис КолесниковДенис ШмыгальСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала