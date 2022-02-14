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https://ria.ru/20220214/ukraina-1772639730.html
СБУ обратилась к украинцам
СБУ обратилась к украинцам - РИА Новости, 14.02.2022
СБУ обратилась к украинцам
Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники и распространением фейков, но гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:22
2022-02-14T13:12
в мире
украина
служба безопасности украины
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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники и распространением фейков, но гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, заявила национальная Служба безопасности."Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. &lt;…&gt; Все это в комплексе — не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны", — отметили в ведомстве, добавив, что фиксируют такие проявления гибридной войны в социальных сетях, СМИ, высказываниях некоторых политиков.При этом у СБУ есть четкий план действий на каждый вариант развития событий, заверили в спецслужбе."Мотивы нынешнего информационного нагнетания — посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство. &lt;…&gt; Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации", — призвали в ведомстве.Кроме того, отметили там, следует мыслить критически и проверять любую информацию.В последние месяцы страны Запада постоянно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, украина, служба безопасности украины
09:22 14.02.2022 (обновлено: 13:12 14.02.2022)
 
СБУ обратилась к украинцам

СБУ обратилась к украинцам из-за нагнетания паники в соцсетях и СМИ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники и распространением фейков, но гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, заявила национальная Служба безопасности.
"Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. <…> Все это в комплексе — не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны", — отметили в ведомстве, добавив, что фиксируют такие проявления гибридной войны в социальных сетях, СМИ, высказываниях некоторых политиков.
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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Когда США подожгут Донбасс
При этом у СБУ есть четкий план действий на каждый вариант развития событий, заверили в спецслужбе.
"Мотивы нынешнего информационного нагнетания — посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство. <…> Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации", — призвали в ведомстве.
Кроме того, отметили там, следует мыслить критически и проверять любую информацию.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:00
США тащат Украину на войну
В последние месяцы страны Запада постоянно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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