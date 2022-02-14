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https://ria.ru/20220214/ukraina-1772626835.html
Байден принял решение о вхождении Украины в состав России
В Киеве заявили о готовности Байдена "отдать" Украину России - РИА Новости, 14.02.2022
Байден принял решение о вхождении Украины в состав России
Президент США Джо Байден готов "отдать" Украину России, чтобы Москва перестала сближаться с Китаем, заявил в эфире телеканала "НАШ" политолог Александр Лазарев. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T05:47
2022-02-14T08:55
нато
россия
восточная европа
киев
сергей лавров
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов "отдать" Украину России, чтобы Москва перестала сближаться с Китаем, заявил в эфире телеканала "НАШ" политолог Александр Лазарев.По его мнению, американцам больше не нужен Киев из-за изменения внешнеполитических ориентиров. Если раньше Вашингтон использовал стратегию Збигнева Бжезинского для сдерживания России как континентальной державы, то теперь Белый дом настроен на борьбу с Китаем, считает эксперт."С 2018 года, когда они этот проект не смогли воплотить (в жизнь. — Прим. ред.), они поняли, что главной угрозой уже является Китай. И Украина стала просто неприоритетной для внешней политики США, но осталась выгодной для компаний, которые здесь зарабатывают", — отметил Лазарев.Политолог пояснил, что по этой причине сейчас Киев пытается уйти под протекторат Великобритании.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы "прикрыть линию Киева на саботаж" минских договоренностей по Донбассу. Как отметили в Кремле, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220213/zelenskiy-1772612892.html
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нато, россия, восточная европа, киев, сергей лавров, сша, украина, джо байден, александр лазарев (политолог)
05:47 14.02.2022 (обновлено: 08:55 14.02.2022)
 
В Киеве заявили о готовности Байдена "отдать" Украину России

Политолог Лазарев: президент Байден готов отдать Украину, чтобы Россия не слилась с Китаем

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости
Памятник основателям Киева на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Памятник основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов "отдать" Украину России, чтобы Москва перестала сближаться с Китаем, заявил в эфире телеканала "НАШ" политолог Александр Лазарев.
По его мнению, американцам больше не нужен Киев из-за изменения внешнеполитических ориентиров. Если раньше Вашингтон использовал стратегию Збигнева Бжезинского для сдерживания России как континентальной державы, то теперь Белый дом настроен на борьбу с Китаем, считает эксперт.
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"С 2018 года, когда они этот проект не смогли воплотить (в жизнь. — Прим. ред.), они поняли, что главной угрозой уже является Китай. И Украина стала просто неприоритетной для внешней политики США, но осталась выгодной для компаний, которые здесь зарабатывают", — отметил Лазарев.
Политолог пояснил, что по этой причине сейчас Киев пытается уйти под протекторат Великобритании.
"Американцы идут на уступки Российской Федерации для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от нее. Байден неоднократно говорил: "Мы за вас воевать не будем никогда". Тогда будет война сил НАТО и России, а это ядерная война", — заключил украинский эксперт.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы "прикрыть линию Киева на саботаж" минских договоренностей по Донбассу. Как отметили в Кремле, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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НАТОРоссияВосточная ЕвропаКиевСергей ЛавровСШАУкраинаДжо БайденАлександр Лазарев (политолог)
 
 
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