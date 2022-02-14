"Ты слабый трус": депутат Рады бросил вызов Зеленскому
Депутат Рады Кива спрогнозировал скорый конец власти президента Украины Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в своем Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за своего возможного ареста.
По словам парламентария, "сейчас активно разгоняется информация", что его могут арестовать по делу о государственной измене, возбужденному после того, как политик поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Как уточнил депутат, в его высказываниях увидели признаки "сепаратизма".
"Зеленский, ты слабый и трусливый, ты своей глупостью, жадностью и гордыней привел Украину на край гибели и краха. Я точно не боюсь твоих жалких конвульсий и попыток загнать меня, спровоцировать на противоправные действия, незаконно привлечь к уголовной ответственности или устранить физически! Я буду и дальше бороться, оставаясь верным своим принципам и целям, с твоим, Зеленский, преступным диктаторским режимом, несущим угрозу моему украинскому народу", — заявил Кива.
Политик напомнил о закрытии оппозиционных СМИ в стране и поддержке со стороны власти националистов, борющихся против русскоязычного населения Украины.
Кива подчеркнул, что власть во главе с Зеленским системно уничтожает всех, кто открыто говорит о преступлениях Киева.
"Всем рот не закроешь, не долго тебе осталось", — заключил депутат.
Ранее Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР сообщила, что против депутата возбудили дело по статье "Госизмена". Позднее в доме Кивы провели обыск.