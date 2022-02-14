https://ria.ru/20220214/ukraina-1772622491.html

"Ты слабый трус": депутат Рады бросил вызов Зеленскому

"Ты слабый трус": депутат Рады бросил вызов Зеленскому - РИА Новости, 14.02.2022

"Ты слабый трус": депутат Рады бросил вызов Зеленскому

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в своем Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за своего... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T02:46

2022-02-14T02:46

2022-02-14T02:46

владимир зеленский

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илья кива

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в своем Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за своего возможного ареста.По словам парламентария, "сейчас активно разгоняется информация", что его могут арестовать по делу о государственной измене, возбужденному после того, как политик поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Как уточнил депутат, в его высказываниях увидели признаки "сепаратизма".Политик напомнил о закрытии оппозиционных СМИ в стране и поддержке со стороны власти националистов, борющихся против русскоязычного населения Украины.Кива подчеркнул, что власть во главе с Зеленским системно уничтожает всех, кто открыто говорит о преступлениях Киева.Ранее Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР сообщила, что против депутата возбудили дело по статье "Госизмена". Позднее в доме Кивы провели обыск.

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772621824.html

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владимир зеленский, киев, украина, владимир путин, илья кива, россия, в мире