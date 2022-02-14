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"Ты слабый трус": депутат Рады бросил вызов Зеленскому
"Ты слабый трус": депутат Рады бросил вызов Зеленскому - РИА Новости, 14.02.2022
"Ты слабый трус": депутат Рады бросил вызов Зеленскому
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в своем Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за своего... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T02:46
2022-02-14T02:46
владимир зеленский
киев
украина
владимир путин
илья кива
россия
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в своем Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за своего возможного ареста.По словам парламентария, "сейчас активно разгоняется информация", что его могут арестовать по делу о государственной измене, возбужденному после того, как политик поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Как уточнил депутат, в его высказываниях увидели признаки "сепаратизма".Политик напомнил о закрытии оппозиционных СМИ в стране и поддержке со стороны власти националистов, борющихся против русскоязычного населения Украины.Кива подчеркнул, что власть во главе с Зеленским системно уничтожает всех, кто открыто говорит о преступлениях Киева.Ранее Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР сообщила, что против депутата возбудили дело по статье "Госизмена". Позднее в доме Кивы провели обыск.
https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772621824.html
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владимир зеленский, киев, украина, владимир путин, илья кива, россия, в мире
02:46 14.02.2022
 
"Ты слабый трус": депутат Рады бросил вызов Зеленскому

Депутат Рады Кива спрогнозировал скорый конец власти президента Украины Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в своем Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за своего возможного ареста.
По словам парламентария, "сейчас активно разгоняется информация", что его могут арестовать по делу о государственной измене, возбужденному после того, как политик поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Как уточнил депутат, в его высказываниях увидели признаки "сепаратизма".

"Зеленский, ты слабый и трусливый, ты своей глупостью, жадностью и гордыней привел Украину на край гибели и краха. Я точно не боюсь твоих жалких конвульсий и попыток загнать меня, спровоцировать на противоправные действия, незаконно привлечь к уголовной ответственности или устранить физически! Я буду и дальше бороться, оставаясь верным своим принципам и целям, с твоим, Зеленский, преступным диктаторским режимом, несущим угрозу моему украинскому народу", — заявил Кива.

Политик напомнил о закрытии оппозиционных СМИ в стране и поддержке со стороны власти националистов, борющихся против русскоязычного населения Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
02:29
Пушков высмеял Зеленского из-за приглашения Байдена в Киев
Кива подчеркнул, что власть во главе с Зеленским системно уничтожает всех, кто открыто говорит о преступлениях Киева.

"Всем рот не закроешь, не долго тебе осталось", — заключил депутат.

Ранее Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР сообщила, что против депутата возбудили дело по статье "Госизмена". Позднее в доме Кивы провели обыск.
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