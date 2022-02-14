Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772620904.html
Депутаты Рады в панике пытаются сбежать из Украины. Но не могут
Депутатам Рады запретили покидать Украину, заявил Рабинович - РИА Новости, 14.02.2022
Депутаты Рады в панике пытаются сбежать из Украины. Но не могут
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Facebook, что украинским парламентариям запретили выезд из страны. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T02:01
2022-02-14T02:11
в мире
верховная рада украины
россия
украина
вадим рабинович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/96/1557439610_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_663be267921d9f959d72c2691af0ba0a.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Facebook, что украинским парламентариям запретили выезд из страны.При этом он усомнился в законности и конституционности такого запрета.Ранее депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что его однопартийцам из Верховной рады рекомендовали не покидать страну.В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Москва "нападет" на бывшую советскую республику 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220213/reznya-1772524724.html
https://ria.ru/20220213/zakharova-1772615779.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/96/1557439610_75:0:1895:1365_1920x0_80_0_0_3670fc195bba8625ca8daf73a8a44522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, верховная рада украины, россия, украина, вадим рабинович
02:01 14.02.2022 (обновлено: 02:11 14.02.2022)
 
Депутатам Рады запретили покидать Украину, заявил Рабинович

Депутат Рады Рабинович: членам ВР запретили покидать территорию Украины

© Григорий ВасиленкоФлаг Украины в зале Верховной Рады
Флаг Украины в зале Верховной Рады
© Григорий Василенко
Флаг Украины в зале Верховной Рады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Facebook, что украинским парламентариям запретили выезд из страны.
"Депутатам ВР (Верховной рады. — Прим. ред.) закрыт вылет из Украины. С 12 ночи", — написал Рабинович.
При этом он усомнился в законности и конституционности такого запрета.
Ранее депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что его однопартийцам из Верховной рады рекомендовали не покидать страну.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 01:29
В Раде заявили о подготовке Зеленского к "резне русских"
В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Москва "нападет" на бывшую советскую республику 16 февраля.
В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 23:52
Захарова назвала действия США по Украине пропагандой войны
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
 
В миреВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВадим Рабинович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала