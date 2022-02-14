https://ria.ru/20220214/ukraina-1772620904.html

Депутаты Рады в панике пытаются сбежать из Украины. Но не могут

Депутатам Рады запретили покидать Украину, заявил Рабинович - РИА Новости, 14.02.2022

Депутаты Рады в панике пытаются сбежать из Украины. Но не могут

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Facebook, что украинским парламентариям запретили выезд из страны. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T02:01

2022-02-14T02:01

2022-02-14T02:11

в мире

верховная рада украины

россия

украина

вадим рабинович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/96/1557439610_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_663be267921d9f959d72c2691af0ba0a.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Facebook, что украинским парламентариям запретили выезд из страны.При этом он усомнился в законности и конституционности такого запрета.Ранее депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что его однопартийцам из Верховной рады рекомендовали не покидать страну.В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Москва "нападет" на бывшую советскую республику 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220213/reznya-1772524724.html

https://ria.ru/20220213/zakharova-1772615779.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, верховная рада украины, россия, украина, вадим рабинович