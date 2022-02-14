https://ria.ru/20220214/ufa-1772649156.html

Источник сообщил об отставке мэра Уфы Грекова

Источник сообщил об отставке мэра Уфы Грекова - РИА Новости, 14.02.2022

Источник сообщил об отставке мэра Уфы Грекова

Глава администрации Уфы Сергей Греков в ближайшее время покинет свой пост, его обязанности временно будет исполнять ушедший в отставку мэр Нефтекамска Ратмир... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:20

2022-02-14T10:20

2022-02-14T10:26

политика

республика башкортостан

уфа

нефтекамск

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УФА, 14 фев – РИА Новости. Глава администрации Уфы Сергей Греков в ближайшее время покинет свой пост, его обязанности временно будет исполнять ушедший в отставку мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев, сообщил РИА Новости источник в правительстве Башкирии.Местные СМИ в понедельник сообщили, что Греков увольняется, а его место займет Мавлиев. Отмечается также, что якобы в понедельник в горсовете Уфы пройдет внеочередное заседание, где депутаты примут отставку мэра и назначат врио.Источник агентства в башкирском правительстве подтвердил эту информацию. "Могу подтвердить, что сейчас в Нефтекамске прошло заседание совета, на котором депутаты приняли досрочную отставку Мавлиева. Планируется, что Ратмир Мавлиев будет временно исполнять должность мэра Уфы", - сказал собеседник РИА Новости.Председатель совета по правам человека в Башкирии Владимир Барабаш заявил агентству, что "предложить Мавлиева на пост сити-менеджера Уфы было разумным решением". "За три года работы в Нефтекамске он зарекомендовал себя как хозяйственник, много времени уделяющий благоустройству города и проблемам ЖКХ. Он грамотно выстроил работу с федеральными структурами по привлечению в город дополнительных денег на благоустройство и обновление коммунальной инфраструктуры. Он сумел консолидировать городские элиты и грамотно выстроить диалог с людьми – слышать их проблемы и жалобы. Это помогло ему избегать ненужных конфликтов и не попадать в неприятные "имиджевые" истории", - сказал Барабаш.В городской администрации и горсовете агентству не прокомментировали ситуацию.Греков занял пост мэра Уфы 15 января 2021 года после кончины главы администрации Ульфата Мустафина.По данным нефтекамской мэрии, Мавлиев родился в 1989 году в Нефтекамске. Имеет юридическую и экономическое образование. Он возглавляет город с марта 2019 года.

https://ria.ru/20220211/elista-1772345861.html

https://ria.ru/20211013/belgorod-1754363501.html

https://ria.ru/20211117/krasnodar-1759426180.html

республика башкортостан

уфа

нефтекамск

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политика, республика башкортостан, уфа, нефтекамск