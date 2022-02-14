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Лукашенко заявил об отказе Киева от белорусских калийных удобрений
Лукашенко заявил об отказе Киева от белорусских калийных удобрений - РИА Новости, 14.02.2022
Лукашенко заявил об отказе Киева от белорусских калийных удобрений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:07
2022-02-14T12:07
2022-02-14T13:33
экономика
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить."Президент отметил, что в Украине сейчас решили отказаться от белорусских калийных удобрений и попросили Америку помочь заместить этот товар. Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде", - говорится на сайте белорусского президента.По мнению Лукашенко, "то, что творят украинские власти против Беларуси, уму не поддается"."Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - заявил Лукашенко.По данным агентства "Украинские новости", в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, импорт минеральных удобрений на Украину вырос на 97,6%, до 1,661 миллиарда долларов. В частности, из Белоруссии Украина импортировала в декабре 2021 года калийных удобрений на 4,385 миллиона долларов, в декабре 2020 года – на 1,703 миллиона долларов.Ранее Лукашенко заявил, что на фоне запрета Литвой транзита белорусских калийных удобрений в свои порты Минск рассматривал возможность поставок через Украину, но она в итоге отказала.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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экономика, украина, белоруссия, александр лукашенко
12:07 14.02.2022 (обновлено: 13:33 14.02.2022)
Лукашенко заявил об отказе Киева от белорусских калийных удобрений
Лукашенко: Киев решил отказаться от белорусских калийных удобрений и попросил их у Америки
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить.
"Президент отметил, что в Украине
сейчас решили отказаться от белорусских калийных удобрений и попросили Америку
помочь заместить этот товар. Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде", - говорится на сайте
белорусского президента.
По мнению Лукашенко, "то, что творят украинские власти против Беларуси
, уму не поддается".
"Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - заявил Лукашенко.
По данным агентства "Украинские новости", в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, импорт минеральных удобрений на Украину вырос на 97,6%, до 1,661 миллиарда долларов. В частности, из Белоруссии Украина импортировала в декабре 2021 года калийных удобрений на 4,385 миллиона долларов, в декабре 2020 года – на 1,703 миллиона долларов.
Ранее Лукашенко заявил, что на фоне запрета Литвой
транзита белорусских калийных удобрений в свои порты Минск рассматривал возможность поставок через Украину, но она в итоге отказала.