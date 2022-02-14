https://ria.ru/20220214/udobreniya-1772678276.html

Лукашенко заявил об отказе Киева от белорусских калийных удобрений

Лукашенко заявил об отказе Киева от белорусских калийных удобрений - РИА Новости, 14.02.2022

Лукашенко заявил об отказе Киева от белорусских калийных удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:07

2022-02-14T12:07

2022-02-14T13:33

экономика

украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить."Президент отметил, что в Украине сейчас решили отказаться от белорусских калийных удобрений и попросили Америку помочь заместить этот товар. Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде", - говорится на сайте белорусского президента.По мнению Лукашенко, "то, что творят украинские власти против Беларуси, уму не поддается"."Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - заявил Лукашенко.По данным агентства "Украинские новости", в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, импорт минеральных удобрений на Украину вырос на 97,6%, до 1,661 миллиарда долларов. В частности, из Белоруссии Украина импортировала в декабре 2021 года калийных удобрений на 4,385 миллиона долларов, в декабре 2020 года – на 1,703 миллиона долларов.Ранее Лукашенко заявил, что на фоне запрета Литвой транзита белорусских калийных удобрений в свои порты Минск рассматривал возможность поставок через Украину, но она в итоге отказала.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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экономика, украина, белоруссия, александр лукашенко