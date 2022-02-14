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Корабли Тихоокеанского флота отработали артиллерийские стрельбы
Корабли Тихоокеанского флота отработали артиллерийские стрельбы - РИА Новости, 14.02.2022
Корабли Тихоокеанского флота отработали артиллерийские стрельбы
Боевые корабли Тихоокеанского флота в Охотском море в рамках учений уничтожили артиллерийской стрельбой надводные цели, имитирующие условного противника,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T05:15
2022-02-14T05:15
безопасность
россия
тихоокеанский флот вмф россии
армия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота в Охотском море в рамках учений уничтожили артиллерийской стрельбой надводные цели, имитирующие условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.В ходе учений отряд сил ТОФ после проведения манёвров разделился на тактические группы кораблей и произвёл отработку артиллерийской стрельбы по группе надводных целей.В первую группу кораблей вошли корветы "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", они выполнили совместные артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника.Вторая тактическая группа, состоящая из фрегата "Маршал Шапошников", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и корвета "Гремящий", отработала артиллерийскую стрельбу по морским целям, имитирующим десантный отряд противника.Как уточняют на флоте, в последующих учениях экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, а также уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Основная направленность учений — отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.Учения охватывают акватории морей, омывающих Россию, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к маневрам привлечено свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
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безопасность, россия, тихоокеанский флот вмф россии, армия
05:15 14.02.2022
 
Корабли Тихоокеанского флота отработали артиллерийские стрельбы

Боевые корабли Тихоокеанского флота отработали артиллерийские стрельбы по надводным целям

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБоевые корабли Тихоокеанского флота
Боевые корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Боевые корабли Тихоокеанского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота в Охотском море в рамках учений уничтожили артиллерийской стрельбой надводные цели, имитирующие условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил к выполнению практических упражнений с выполнением артиллерийских стрельб по надводным целям в рамках планового учения в акватории Охотского моря", — говорится в сообщении.

В ходе учений отряд сил ТОФ после проведения манёвров разделился на тактические группы кораблей и произвёл отработку артиллерийской стрельбы по группе надводных целей.
В первую группу кораблей вошли корветы "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", они выполнили совместные артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника.
Вторая тактическая группа, состоящая из фрегата "Маршал Шапошников", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и корвета "Гремящий", отработала артиллерийскую стрельбу по морским целям, имитирующим десантный отряд противника.
Как уточняют на флоте, в последующих учениях экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, а также уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.
В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Основная направленность учений — отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.
Учения охватывают акватории морей, омывающих Россию, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к маневрам привлечено свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
Масштабные учения Черноморского флота России - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 05:07
Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море для масштабных учений
 
БезопасностьРоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииАрмия
 
 
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