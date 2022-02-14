https://ria.ru/20220214/tsirk-1772743576.html

В Росгосцирке высказались о проекте по сохранению духовных ценностей

В Росгосцирке высказались о проекте по сохранению духовных ценностей - РИА Новости, 14.02.2022

В Росгосцирке высказались о проекте по сохранению духовных ценностей

Идея укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей очень важна, однако у деятелей культуры не должно возникать ощущение навязывания постулатов, сказал... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:25

2022-02-14T16:25

2022-02-14T16:25

россия

ольга любимова

росгосцирк

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Идея укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей очень важна, однако у деятелей культуры не должно возникать ощущение навязывания постулатов, сказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, выразив уверенность, что в процессе доработки документа будут учтены все доводы и замечания.Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что общественное обсуждение проекта указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" приостановлено."Сегодня мы стали свидетелями очень важных процессов в стране, когда проект, разработанный Российским НИИ культурного и природного наследия во взаимодействии с экспертами, депутатами, учеными, получил столь широкий общественный резонанс… Бесспорно, мы считаем саму идею укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей крайне важной. Но при этом ни у кого из членов нашего общества и у деятелей культуры не должно возникать ощущения цензуры, навязывания тех или иных постулатов", - сказал Беляков, слова которого привели РИА Новости в пресс-службе.Он отметил, что цирковое искусство – это в первую очередь вид искусства для детей. "По данным Росстата, более 50% семей с детьми предпочитают время для развлечений проводить в цирке. И здесь особенно важно прививать традиционные духовно-нравственные ценности. Мы при создании цирковых спектаклей руководствуемся соображениями здравого смысла и сверяемся с тем, что называется "внутренний нравственный камертон". Уверен, что в процессе доработки документа будут учтены все доводы и замечания, поступившие от творческих деятелей", - подытожил Беляков.В январе на портале нормативных правовых актов был опубликован разработанный Минкультуры проект указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Проект был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева во взаимодействии с экспертами. В ходе общественного обсуждения на текст документа поступило 1479 отзывов. За документ проголосовало 100 760 пользователей портала, а против – 78 928.В профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний, в частности, более 30 российских кинематографистов, среди которых был Сокуров, подписали обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой, где выразили обеспокоенность в связи с возможностью принятия документа. Против принятия также выступили ведущие театры России и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

https://ria.ru/20210504/zhivotnye-1731117616.html

https://ria.ru/20220214/kino-1772640003.html

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россия, ольга любимова, росгосцирк, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)