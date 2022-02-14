12:52 14.02.2022 (обновлено: 12:59 14.02.2022)
Ишингер назвал условия для выполнения требований России по безопасности
Ишингер: НАТО может выполнить ряд требований России при аналогичных шагах в Калининграде
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
Председатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Часть требований РФ по безопасности, в том числе по оружию и войскам НАТО на Украине, можно принять при аналогичных шагах Москвы в Калининграде, заявил на брифинге в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
"Часть российских требований состоит в том, …чтобы там (на Украине - ред) не находились западные войска, атомное оружие и другие ракеты. В Основополагающем акте Россия-НАТО от 1997 года написано в отношении новых членов НАТО, что в них не могут быть расположены ни значительные силы, ни атомные системы. Я не считаю особенно сложным сигнализировать российской стороне, что мы, конечно, не хотим относиться к Украине иначе, чем к тем странам Восточной Европы, которые стали членами НАТО, …к стране, не входящей в НАТО, такой как Украина", - сказал Ишингер.
Он добавил, что в этом случае "российская сторона должна быть готова взять на себя соответствующие обязательства, например, по таким темам, как Калининград и так далее, это широкое поле".