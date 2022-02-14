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Ишингер назвал условия для выполнения требований России по безопасности

Ишингер назвал условия для выполнения требований России по безопасности - РИА Новости, 14.02.2022

Ишингер назвал условия для выполнения требований России по безопасности

Часть требований РФ по безопасности, в том числе по оружию и войскам НАТО на Украине, можно принять при аналогичных шагах Москвы в Калининграде, заявил на... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:52

2022-02-14T12:52

2022-02-14T12:59

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БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Часть требований РФ по безопасности, в том числе по оружию и войскам НАТО на Украине, можно принять при аналогичных шагах Москвы в Калининграде, заявил на брифинге в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер."Часть российских требований состоит в том, …чтобы там (на Украине - ред) не находились западные войска, атомное оружие и другие ракеты. В Основополагающем акте Россия-НАТО от 1997 года написано в отношении новых членов НАТО, что в них не могут быть расположены ни значительные силы, ни атомные системы. Я не считаю особенно сложным сигнализировать российской стороне, что мы, конечно, не хотим относиться к Украине иначе, чем к тем странам Восточной Европы, которые стали членами НАТО, …к стране, не входящей в НАТО, такой как Украина", - сказал Ишингер.Он добавил, что в этом случае "российская сторона должна быть готова взять на себя соответствующие обязательства, например, по таким темам, как Калининград и так далее, это широкое поле".

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в мире, россия, украина, нато, вольфганг ишингер