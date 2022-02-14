https://ria.ru/20220214/tolkin-1772649109.html

Вышел первый тизер сериала по книгам Толкина

Вышел первый тизер сериала по книгам Толкина - РИА Новости, 14.02.2022

Вышел первый тизер сериала по книгам Толкина

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на книгах Джона Р.Р. Толкина. Об этом... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:38

2022-02-14T12:38

2022-02-14T12:38

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джон толкин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на книгах Джона Р.Р. Толкина. Об этом сообщает Collider. События в проекте разворачиваются после поражения Моргота. Эльфийская владычица Галадриэль (Морвет Кларк) приняла командование Северными армиями и выслеживает Саурона, ученика Моргота. Известно, что в сериале будут представлены ранние версии персонажей и места, которые хорошо знакомы поклонникам трилогии Питера Джексона. Например, во "Властелине колец: Кольцах Власти" покажут город-государство гномов Кхазад-дум в период его расцвета. Во времена путешествия Фродо этот подземный город уже был разрушен, а хоббит и его друзья столкнулись там с демоном Балрогом. Также в сериале появится Исилдур, отрубивший Саурону палец и оставивший себе Кольцо Всевластья. Его потомок и наследник — Арагорн, которого в фильмах Джексона сыграл Вигго Мортенсен. Шоураннеры "Властелина колец: Кольца власти" — Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй. Режиссер первых двух эпизодов — Хуан Антонио Байона, двукратный лауреат премии "Гойя". Премьера сериала запланирована на 2 сентября.

https://ria.ru/20220211/tolkien-1772222109.html

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новости культуры, кино и сериалы, джон толкин, властелин колец