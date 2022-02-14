https://ria.ru/20220214/telekanaly-1772791348.html

В Эстонии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов

В Эстонии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов - РИА Новости, 14.02.2022

В Эстонии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов

Фракция эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") внесла в парламент законопроект, предписывающий правительству разработать меры по предотвращению... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:57

2022-02-14T19:57

2022-02-14T19:57

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев - РИА Новости. Фракция эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") внесла в парламент законопроект, предписывающий правительству разработать меры по предотвращению враждебной пропаганды и ограничить трансляцию российских телеканалов в Эстонии, сообщила в понедельник пресс-служба партии."Учитывая напряженную ситуацию с безопасностью и агрессивные действия России, необходимо пересмотреть меры и законодательство в отношении враждебных и подстрекающих к войне телеканалов в Эстонии. Мы не можем говорить о свободных СМИ и свободе прессы в случае подконтрольных Кремлю каналов. Это явно пропаганда в интересах России, и ее распространение необходимо ограничить", - цитирует пресс-служба председателя партии Хелира-Валдора Сеэдера.Сеэдер отметил, что на основе сделанного правительством анализа можно будет решить, "эффективнее ли убрать пропагандистские каналы из базовых пакетов поставщиков услуг или найти какие-нибудь альтернативные меры".В основных пакетах четырех крупнейших операторов телепрограмм Эстонии есть Первый балтийский канал (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии, канала "РТР-Планета" и "НТВ Мир".Запад обвиняет РФ в планах по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220211/sanktsii-1772371987.html

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в мире, россия, эстония, медиавойны, балтия