https://ria.ru/20220214/tambov-1772663482.html
В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации
В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации - РИА Новости, 14.02.2022
В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации
Администрация Тамбовской области подтвердила информацию о гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:18
2022-02-14T11:18
2022-02-14T14:27
происшествия
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 14 фев — РИА Новости. Администрация Тамбовской области подтвердила информацию о гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика.О происшествии стало известно в понедельник из телеграм-канала. Сообщалось, что утром на чиновника напали в подъезде его дома, в результате мужчина скончался от ножевых ранений."Подтверждаем факт гибели заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Вакульчика Виктора Валентиновича", — сказал РИА Новости представитель областных властей.Началась проверка, на месте работают криминалисты и следователи, поделились с РИА Новости в местном управлении СК.До 2016 года Вакульчик руководил компанией "Тамбовтранс", занимавшейся пассажирскими перевозками.
https://radiosputnik.ria.ru/20210725/proisshestviya-1742784398.html
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происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:18 14.02.2022 (обновлено: 14:27 14.02.2022)
В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации
Замглавы управления автодорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде дома