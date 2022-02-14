https://ria.ru/20220214/tambov-1772663482.html

В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации

В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации - РИА Новости, 14.02.2022

В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации

Администрация Тамбовской области подтвердила информацию о гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:18

2022-02-14T11:18

2022-02-14T14:27

происшествия

тамбовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 14 фев — РИА Новости. Администрация Тамбовской области подтвердила информацию о гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика.О происшествии стало известно в понедельник из телеграм-канала. Сообщалось, что утром на чиновника напали в подъезде его дома, в результате мужчина скончался от ножевых ранений."Подтверждаем факт гибели заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Вакульчика Виктора Валентиновича", — сказал РИА Новости представитель областных властей.Началась проверка, на месте работают криминалисты и следователи, поделились с РИА Новости в местном управлении СК.До 2016 года Вакульчик руководил компанией "Тамбовтранс", занимавшейся пассажирскими перевозками.

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/proisshestviya-1742784398.html

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происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия