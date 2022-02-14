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В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации
В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации - РИА Новости, 14.02.2022
В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации
Администрация Тамбовской области подтвердила информацию о гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:18
2022-02-14T14:27
происшествия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 14 фев — РИА Новости. Администрация Тамбовской области подтвердила информацию о гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика.О происшествии стало известно в понедельник из телеграм-канала. Сообщалось, что утром на чиновника напали в подъезде его дома, в результате мужчина скончался от ножевых ранений."Подтверждаем факт гибели заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Вакульчика Виктора Валентиновича", — сказал РИА Новости представитель областных властей.Началась проверка, на месте работают криминалисты и следователи, поделились с РИА Новости в местном управлении СК.До 2016 года Вакульчик руководил компанией "Тамбовтранс", занимавшейся пассажирскими перевозками.
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происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:18 14.02.2022 (обновлено: 14:27 14.02.2022)
 
В Тамбовской области погиб сотрудник местной администрации

Замглавы управления автодорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде дома

© Фото : СУ СК по Тамбовской областиСотрудники Следственного комитета на месте убийства заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика. Кадр из видео
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : СУ СК по Тамбовской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 фев — РИА Новости. Администрация Тамбовской области подтвердила информацию о гибели заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика.
О происшествии стало известно в понедельник из телеграм-канала. Сообщалось, что утром на чиновника напали в подъезде его дома, в результате мужчина скончался от ножевых ранений.
"Подтверждаем факт гибели заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Вакульчика Виктора Валентиновича", — сказал РИА Новости представитель областных властей.
Началась проверка, на месте работают криминалисты и следователи, поделились с РИА Новости в местном управлении СК.
До 2016 года Вакульчик руководил компанией "Тамбовтранс", занимавшейся пассажирскими перевозками.
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