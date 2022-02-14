https://ria.ru/20220214/svadba-1772624703.html

Взяли кредит на свадьбу? Во сколько на самом деле обходится торжество

Стало известно, сколько россияне в среднем потратят на свадьбу в 2022 году - РИА Новости, 14.02.2022

Взяли кредит на свадьбу? Во сколько на самом деле обходится торжество

Расходы россиян на свадьбу в 2022 году выросли на 3% по сравнению с прошлым годом и составляют в среднем 194 тысячи рублей, говорится в исследовании компании... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:42

2022-02-14T03:42

2022-02-14T03:42

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Расходы россиян на свадьбу в 2022 году выросли на 3% по сравнению с прошлым годом и составляют в среднем 194 тысячи рублей, говорится в исследовании компании "СберСтрахование жизни" и "Сбер Управление Активами", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Самые высокие оценки стоимости торжества отмечены традиционно в Москве, где на торжество в среднем придется потратить 299 тысяч рублей, Санкт-Петербурге (262 тысячи рублей) и Калининграде (250 тысяч рублей). На четвертом месте расположился Мурманск, где свадьба обойдется молодым в 248 тысяч рублей, а пятерку лидеров замыкает Калуга со средним свадебным чеком в 245 тысяч рублей. В топ-10 городов с наибольшими затратами на свадьбу также входят Тула, Рязань, Ярославль, Владимир и Брянск — средние затраты на праздник здесь составят 235-240 тысяч рублей.Дешевле всего свадьба обойдётся в Чите (105 тысяч рублей) и Улан-Удэ (111 тысяч рублей). На третьем месте находится Владикавказ, жители которого в среднем потратят на торжество 141 тысячу рублей, на четвертом — Астрахань со средним чеком на свадьбу в 142 тысячи рублей. Пятерку городов с самыми небольшими расходами на свадьбу замыкает Якутск — там праздник обойдется в среднем в 145 тысяч рублей.Наибольшее число россиян предпочли бы организовать свадьбу в родном городе (71,8%). Около 14,7% опрошенных планируют провести её на природе или за городом. Ещё 4% не против для этого выехать за пределы региона, в котором они живут, например, в Санкт-Петербург и Москву. Всего по 2% набрали варианты проведения бракосочетания на Черноморском побережье Кавказа или за границей, в одной из европейских стран. Ещё меньше тех, кто готов для этого отправиться на экзотические острова (1,5%)."Создание семьи — прекрасное событие в жизни каждого человека. Около 80% участников опроса отметили, что им не сложно найти деньги на свадьбу, а это больше, чем годом ранее (72% опрошенных). И это объясняется в том числе растущей популярностью инструментов для накоплений. Например, всё больше молодых людей в возрасте до 35 лет выбирают для себя накопительное страхование жизни. На эти договоры приходится 22% от общего числа, заключённых в 2021 году. Растёт популярность и классических инструментов для инвестирования, таких как ПИФы", — прокомментировала старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова.Компании проводили опрос в феврале в 75 городах России с населением более 250 тысяч человек. В каждом из этих городов на вопросы ответило более 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения.

https://ria.ru/20220214/svadba-1772621635.html

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общество, россия, сбер, свадьба, москва