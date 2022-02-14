02:13 14.02.2022 (обновлено: 10:29 14.02.2022)
Стал известен самый "свадебный" город России в 2022 году
Исследование "Сбера" выявило, что самым "свадебным" городом России в 2022 году стал Курск
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Количество планирующих сыграть свадьбу россиян в 2022 году выросло до 5,6% с 4,5% годом ранее, при этом самым "свадебным" городом России в 2022 году стал Курск, говорится в исследовании компании "СберСтрахование жизни" и "Сбер управление активами", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2022 году планы россиян сыграть свадьбу выглядят оптимистичнее, чем в прошлом году. Так, в 2021 году собиралось жениться только 4,5% опрошенных россиян, а в 2022 году их число увеличилось до 5,6%, в то время как в доковидном феврале 2020 года об этом заявило 5% россиян", — выяснили эксперты.
Больше всего россиян готовятся к свадьбе в 2022 году в Курске. "В Курске о планах вступить в брак заявило 7,4% опрошенных жителей; в Орле, Пензе и Ульяновске — по 6,9% населения, а в Нижнем Новгороде и Чебоксарах — по 6,4%", — добавляют аналитики.
В Москве и Санкт-Петербурге собираются сыграть свадьбу по 4,9% жителей. Реже всего свадьбы в текущем году планируют жители Хабаровска (4,4%), Владивостока (4,2%) и Якутска (3,3%).
По мнению россиян, залогом успешной свадебной церемонии по-прежнему являются богатый стол, хороший ресторан и свадебный торт (за этот пункт проголосовало 27% населения), красивое платье невесты (24%), а также большое число гостей (13%). Вероятно, это связано с пандемией коронавируса, которая не даёт о себе забывать и оказывает влияние на число гостей на свадебных торжествах, отметила старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова.
Компании проводили исследование в феврале в 75 городах России с населением более 250 тысяч человек. В каждом из этих городов на вопросы ответило более 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения.
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