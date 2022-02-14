https://ria.ru/20220214/svadba-1772621635.html

Стал известен самый "свадебный" город России в 2022 году

Стал известен самый "свадебный" город России в 2022 году - РИА Новости, 14.02.2022

Стал известен самый "свадебный" город России в 2022 году

Количество планирующих сыграть свадьбу россиян в 2022 году выросло до 5,6% с 4,5% годом ранее, при этом самым "свадебным" городом России в 2022 году стал Курск, РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T02:13

2022-02-14T02:13

2022-02-14T10:29

общество

россия

курск

хабаровск

сбер

чебоксары

владивосток

свадьба

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Количество планирующих сыграть свадьбу россиян в 2022 году выросло до 5,6% с 4,5% годом ранее, при этом самым "свадебным" городом России в 2022 году стал Курск, говорится в исследовании компании "СберСтрахование жизни" и "Сбер управление активами", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Больше всего россиян готовятся к свадьбе в 2022 году в Курске. "В Курске о планах вступить в брак заявило 7,4% опрошенных жителей; в Орле, Пензе и Ульяновске — по 6,9% населения, а в Нижнем Новгороде и Чебоксарах — по 6,4%", — добавляют аналитики.В Москве и Санкт-Петербурге собираются сыграть свадьбу по 4,9% жителей. Реже всего свадьбы в текущем году планируют жители Хабаровска (4,4%), Владивостока (4,2%) и Якутска (3,3%).По мнению россиян, залогом успешной свадебной церемонии по-прежнему являются богатый стол, хороший ресторан и свадебный торт (за этот пункт проголосовало 27% населения), красивое платье невесты (24%), а также большое число гостей (13%). Вероятно, это связано с пандемией коронавируса, которая не даёт о себе забывать и оказывает влияние на число гостей на свадебных торжествах, отметила старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова.Компании проводили исследование в феврале в 75 городах России с населением более 250 тысяч человек. В каждом из этих городов на вопросы ответило более 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения.

https://ria.ru/20210707/svadba-1740193575.html

россия

курск

хабаровск

чебоксары

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общество, россия, курск, хабаровск, сбер, чебоксары, владивосток, свадьба, новости - туризм