https://ria.ru/20220214/sud-1772750377.html

Суд приговорил генерала Оглоблина к четырем с половиной годам колонии

Суд приговорил генерала Оглоблина к четырем с половиной годам колонии - РИА Новости, 14.02.2022

Суд приговорил генерала Оглоблина к четырем с половиной годам колонии

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделений Главного управления связи Вооруженных сил Александру Оглоблину по... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:56

2022-02-14T16:56

2022-02-14T17:55

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделений Главного управления связи Вооруженных сил Александру Оглоблину по делу о хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Оглоблину наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — сказал судья.Кроме того, его оштрафовали на 800 тысяч рублей, лишили звания генерал-майора и некоторых наград, а также на два года запретили занимать должности на госслужбе.Прокурор просил для обвиняемого четыре года и 11 месяцев колонии.Иск признанного потерпевшей стороной Министерства обороны суд постановил рассмотреть отдельно в рамках гражданского судопроизводства.Оглоблина заключили под стражу в зале суда. На заседание он пришел с сумкой внушительных размеров и в удобной походно-камуфляжной куртке, так как ожидал подобного исхода и поездки в следственный изолятор. В последнем слове он подтвердил, что полностью признает вину и раскаивается, сотрудничал со следствием и полностью соблюдал условия досудебного соглашения, поэтому просил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.Изначально Оглоблин проходил по громкому делу своего начальника, бывшего руководителя Главного управления связи — заместителя начальника Генштаба Халила Арсланова. Но затем материал в отношении него выделили в отдельное производство, так как генерал признал вину и пошел на особый порядок рассмотрения дела. Год он провел в СИЗО, после чего его перевели под подписку о невыезде.Как установило следствие, Оглоблин вместе с Арслановым и другими соучастниками заключил от имени Минобороны госконтракты по завышенной стоимости. Речь шла о поставке компанией "Воентелеком" оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга. В результате злоумышленники смогли похитить 1,6 миллиарда рублей.Еще трем бывшим чиновникам Минобороны, в том числе Арсланову, а также двум представителям "Воентелекома" и руководителям трех коммерческих фирм также предъявили обвинение.В отношении Арсланова расследование уже завершилось. Ему вменяют хищение 6,7 миллиарда рублей на поставках портативных радиостанций. Следствие считает, что он утвердил документы с завышенной стоимостью. Вину генерал не признает и называет уголовное дело надуманным.

https://ria.ru/20220204/latushko-1771109921.html

https://ria.ru/20220211/shtraf-1772294847.html

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москва, происшествия, россия, вооруженные силы рф, воентелеком