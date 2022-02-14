https://ria.ru/20220214/sud-1772711724.html

Суд в Брянске продолжит рассмотрение спора о перемещении танка Т-34

Суд в Брянске продолжит рассмотрение спора о перемещении танка Т-34 - РИА Новости, 14.02.2022

Суд в Брянске продолжит рассмотрение спора о перемещении танка Т-34

Арбитражный суд Брянской области 21 февраля продолжит рассматривать заявление Бежицкой райадминистрации о запрете конкурсному управляющему обанкротившегося... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:08

2022-02-14T14:08

2022-02-14T14:17

брянск

брянская область

т-34

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экономика

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БРЯНСК, 14 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Брянской области 21 февраля продолжит рассматривать заявление Бежицкой райадминистрации о запрете конкурсному управляющему обанкротившегося оборонного предприятия АО "85-й ремонтный завод" перемещать из сквера в Брянске установленный там танк Т-34, принадлежащий заводу, сообщили РИА Новости в суде."Это обособленный спор в рамках дела о банкротстве завода. Объявлен перерыв до 21 февраля", - сказала собеседница агентства.Обеспечительная мера была принята по просьбе администрации Бежицкого района Брянска. Ранее она отказалась вернуть танк заводу, и разбирательство по этому поводу прошло четыре судебные инстанции, включая Верховный суд, при этом суды обязали танк вернуть. Теперь в рамках дела о банкротстве завода райадминистрация просит запретить перемещать танк, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, из сквера имени А.А. Морозова.Перед Новым годом кто-то уже пытался вывезти танк из сквера, но попытка не увенчалась успехом.Оборонный завод в мае 2019 года передал Т-34 администрации по договору хранения. Вместе с танком было передано еще 295 экспонатов заводского музея – документы, знамена, макеты орденов и памятных знаков, стенды с фотографиями ветеранов войны, мемориальные доски, модели и макеты военной техники. Реликвии передавались для организации городской экспозиции, посвященной 75-летию Победы. Танк, в частности, установили в сквере имени руководителя конструкторского бюро – разработчика танка. Сквер служит местом проведения городских торжеств. После того, как юбилей Победы отпраздновали, конкурсный управляющий завода Сергей Богданов обратился к властям с просьбой вернуть предметы хранения, а потом подал иск в суд.Арбитражный суд Брянской области иск в декабре 2020 года отклонил, пояснив, что закон в рассматриваемой ситуации обязывает не только к формальному следованию его букве, но и к "глубокому пониманию его духа". Суд при этом сослался на Конституцию, запрещающую "умаление значения подвига народа при защите Отечества". Как отмечалось в решении, требование конкурсного управляющего о возврате "имущества, в том числе танка Т-34, с целью его включения в конкурсную массу не может быть удовлетворено, как умаляющее значение подвига народа при защите Отечества".Однако Двадцатый арбитражный апелляционный суд в мае 2021 года решение отменил. Он отметил, что танк включен в перечень выявленных объектов культурного наследия решением областных властей, в Едином же государственном реестре объектов культурного наследия он отсутствует. Но даже и признание предмета хранения объектом культурного наследия не может служить основанием для отказа возвращать такой предмет собственнику, подчеркивается в постановлении апелляционного суда. С таким подходом согласились и арбитражный суд Центрального округа, и Верховный суд.

https://realty.ria.ru/20220202/dolgin-1770676284.html

https://ria.ru/20220206/tank-1771303890.html

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брянск, брянская область, т-34, происшествия, экономика