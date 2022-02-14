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Фигурант дела группировки хакеров Lurk устроил дебош в суде
Фигурант дела группировки хакеров Lurk устроил дебош в суде - РИА Новости, 14.02.2022
Фигурант дела группировки хакеров Lurk устроил дебош в суде
Один из подсудимых по делу группировки хакеров Lurk в Екатеринбурге устроил дебош во время оглашения приговора, его вывели из зала, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:03
2022-02-14T13:03
происшествия
россия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Один из подсудимых по делу группировки хакеров Lurk в Екатеринбурге устроил дебош во время оглашения приговора, его вывели из зала, передает корреспондент РИА Новости.Услышав срок, который ему назначили (5,5 лет колонии), мужчина громко прервал судью и потребовал, нецензурно ругаясь, вывести его из зала. Судья объявила перерыв, чтобы мужчину удалили из зала.Приговор хакерам оглашают пятый день. Ранее суд назначил лидеру группировки Константину Козловскому 14 лет колонии строгого режима.По оценке следствия, хакеры объединились в преступное сообщество (это само по себе уже серьезная статья УК РФ), чтобы заниматься компьютерными взломами и мошенничеством с помощью специальных вредоносных программ.Так, выяснило следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года фигуранты дела создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний, после этого похитили более 1,2 миллиарда рублей.Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге.По делу проходят в общей сложности 22 фигуранта, один из которых находится в розыске. Гособвинение запрашивало для подсудимых от 6 до 18 лет колонии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220115/revil-1768020701.html
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происшествия, россия, екатеринбург
13:03 14.02.2022
 
Фигурант дела группировки хакеров Lurk устроил дебош в суде

Фигурант дела группировки хакеров Lurk устроил дебош в суде во время оглашения приговора

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОглашение приговора хакерам из группировки Lurk в Екатеринбурге
Оглашение приговора хакерам из группировки Lurk в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Оглашение приговора хакерам из группировки Lurk в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Один из подсудимых по делу группировки хакеров Lurk в Екатеринбурге устроил дебош во время оглашения приговора, его вывели из зала, передает корреспондент РИА Новости.
Услышав срок, который ему назначили (5,5 лет колонии), мужчина громко прервал судью и потребовал, нецензурно ругаясь, вывести его из зала. Судья объявила перерыв, чтобы мужчину удалили из зала.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 19:25В мире
Суд в Москве арестовал восьмого хакера из REvil
Приговор хакерам оглашают пятый день. Ранее суд назначил лидеру группировки Константину Козловскому 14 лет колонии строгого режима.
По оценке следствия, хакеры объединились в преступное сообщество (это само по себе уже серьезная статья УК РФ), чтобы заниматься компьютерными взломами и мошенничеством с помощью специальных вредоносных программ.
Так, выяснило следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года фигуранты дела создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний, после этого похитили более 1,2 миллиарда рублей.
Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге.
По делу проходят в общей сложности 22 фигуранта, один из которых находится в розыске. Гособвинение запрашивало для подсудимых от 6 до 18 лет колонии.
 
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