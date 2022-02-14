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Суд начнет рассматривать дело Абызова 21 февраля

Суд начнет рассматривать дело Абызова 21 февраля - РИА Новости, 14.02.2022

Суд начнет рассматривать дело Абызова 21 февраля

Гагаринский суд Москвы 21 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:37

2022-02-14T11:37

2022-02-14T11:37

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

дело экс-министра абызова

михаил абызов

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы 21 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Предварительное заседание назначено на 21 февраля в 11.00", - сказала собеседница агентства.Фигурантами дела являются Абызов и еще 11 человек. Их в зависимости от роли каждого обвиняют по статьям УК РФ "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности".Вину они не признают, все находятся под стражей.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей и коммерческому подкупу и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.Абызов был задержан в марте 2019 года.

https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768743057.html

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происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, дело экс-министра абызова, михаил абызов