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Суд начнет рассматривать дело Абызова 21 февраля
Суд начнет рассматривать дело Абызова 21 февраля - РИА Новости, 14.02.2022
Суд начнет рассматривать дело Абызова 21 февраля
Гагаринский суд Москвы 21 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:37
2022-02-14T11:37
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
дело экс-министра абызова
михаил абызов
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы 21 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Предварительное заседание назначено на 21 февраля в 11.00", - сказала собеседница агентства.Фигурантами дела являются Абызов и еще 11 человек. Их в зависимости от роли каждого обвиняют по статьям УК РФ "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности".Вину они не признают, все находятся под стражей.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей и коммерческому подкупу и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.Абызов был задержан в марте 2019 года.
https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768743057.html
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происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, дело экс-министра абызова, михаил абызов
11:37 14.02.2022
 
Суд начнет рассматривать дело Абызова 21 февраля

Гагаринский суд Москвы приступит к рассмотрению дела экс-министра Абызова 21 февраля

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Гагаринский суд Москвы 21 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Предварительное заседание назначено на 21 февраля в 11.00", - сказала собеседница агентства.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:03
СК завершил расследование дела экс-министра Абызова и его соучастников
Фигурантами дела являются Абызов и еще 11 человек. Их в зависимости от роли каждого обвиняют по статьям УК РФ "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности".
Вину они не признают, все находятся под стражей.
По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей и коммерческому подкупу и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.
По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.
Абызов был задержан в марте 2019 года.
 
ПроисшествияРоссияГенеральная прокуратура РФДело экс-министра АбызоваМихаил Абызов
 
 
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