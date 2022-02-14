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Российские и белорусские Су-30СМ отработали совместное патрулирование
Российские и белорусские Су-30СМ отработали совместное патрулирование - РИА Новости, 14.02.2022
Российские и белорусские Су-30СМ отработали совместное патрулирование
Российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Союзного государства в рамках учений "Союзная... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T05:20
2022-02-14T05:20
союзное государство
белоруссия
россия
воздушно-космические силы россии
безопасность
армия
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Союзного государства в рамках учений "Союзная решимость-2022", сообщает Минобороны России.Отмечается, что осуществлялись как парные, так и одиночные полёты в сложных метеорологических условиях. Во время выполнения задач боевого дежурства отрабатывалось взаимодействие экипажей самолетов ВКС России и ВВС Республики Беларусь.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
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белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, армия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, су-30см
05:20 14.02.2022
 
Российские и белорусские Су-30СМ отработали совместное патрулирование

Российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ отработали совместное патрулирование

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребители Су-30СМ участвуют в летной программе
Истребители Су-30СМ участвуют в летной программе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Истребители Су-30СМ участвуют в летной программе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Союзного государства в рамках учений "Союзная решимость-2022", сообщает Минобороны России.

"Экипажи истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь в рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства", — указано в сообщении.

Отмечается, что осуществлялись как парные, так и одиночные полёты в сложных метеорологических условиях. Во время выполнения задач боевого дежурства отрабатывалось взаимодействие экипажей самолетов ВКС России и ВВС Республики Беларусь.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области
12 февраля, 17:15Союзное государство
Российские и белорусские военные отработали ведение маневренной обороны
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияВоздушно-космические силы РоссииБезопасностьАрмияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваСу-30СМ
 
 
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