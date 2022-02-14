https://ria.ru/20220214/su-30sm-1772626388.html

Российские и белорусские Су-30СМ отработали совместное патрулирование

Российские и белорусские Су-30СМ отработали совместное патрулирование - РИА Новости, 14.02.2022

Российские и белорусские Су-30СМ отработали совместное патрулирование

Российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Союзного государства в рамках учений "Союзная... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T05:20

2022-02-14T05:20

2022-02-14T05:20

союзное государство

белоруссия

россия

воздушно-космические силы россии

безопасность

армия

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Союзного государства в рамках учений "Союзная решимость-2022", сообщает Минобороны России.Отмечается, что осуществлялись как парные, так и одиночные полёты в сложных метеорологических условиях. Во время выполнения задач боевого дежурства отрабатывалось взаимодействие экипажей самолетов ВКС России и ВВС Республики Беларусь.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

https://ria.ru/20220212/ucheniya-1772483227.html

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россия

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белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, армия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, су-30см