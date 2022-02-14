https://ria.ru/20220214/sssr-1772752850.html

СССР с честью помог установить мир в разных регионах, заявил Мединский

СССР с честью помог установить мир в разных регионах, заявил Мединский - РИА Новости, 14.02.2022

СССР с честью помог установить мир в разных регионах, заявил Мединский

Советские военнослужащие, в разное время принимавшие участие в вооруженных конфликтах в разных регионах мира, с честью помогали установить там мир, наладить... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:05

2022-02-14T17:05

2022-02-14T17:07

общество

москва

ссср

владимир мединский

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Советские военнослужащие, в разное время принимавшие участие в вооруженных конфликтах в разных регионах мира, с честью помогали установить там мир, наладить спокойную жизнь, и упрекнуть их за это нельзя, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Он выступил в понедельник в Москве на презентации сборника "Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева", посвященного участию Советского Союза во многих региональных конфликтах в годы "холодной войны" в разных частях мира. Мероприятие состоялась накануне отмечаемого 15 февраля Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (ранее – День воинов-интернационалистов)."Можно спорить: "стоило вмешиваться, не стоило вмешиваться"... Об этом можно говорить бесконечно. Но правда заключается только в одном - куда бы ни приходили наши ребята в форме, зачастую без опознавательных знаков с автоматами Калашникова, всегда вслед за ними наступал порядок", - сказал Мединский. "Всегда мы защищали слабых, давали отпор террористам, бандитам, пытались установить мир на этой земле", - отметил он.Всегда "вслед за автоматом Калашникова" шли инженеры, врачи, бесконечные грузы гуманитарной помощи, строились электростанции и дороги, добавил Мединский. "А когда мы уходили, вот тогда местные и понимали, что такое ужасы гражданской войны. Поэтому нам наших ребят, которые с честью, храбро, доблестно и за идею пытались установить мир и порядок на этих землях, упрекнуть не в чем", - добавил он.В сборнике представлены около 500 подлинных документов, еще недавно имевших гриф секретности. Многие фотографии из личных архивов свидетелей и участников событий того времени и публикуются впервые для широкой аудитории.

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общество, москва, ссср, владимир мединский