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В США увидели признаки "перехода" Китая на сторону России
В США увидели признаки "перехода" Китая на сторону России - РИА Новости, 14.02.2022
В США увидели признаки "перехода" Китая на сторону России
США обеспокоены "молчаливой поддержкой" Китая российских действий в Европе и считают ее дестабилизирующим фактором, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T22:52
2022-02-14T23:18
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США обеспокоены "молчаливой поддержкой" Китая российских действий в Европе и считают ее дестабилизирующим фактором, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.Свидетельство такой поддержки он усмотрел в совместном заявлении двух стран, которое было принято по итогам встречи российского и китайского лидеров в Пекине."Их совместное заявление от 4 февраля стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе... Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе", - сказал Кирби на брифинге.Обе страны в документе выступили против расширения НАТО на восток.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливана говорил, что видит в совместном заявлении стремление Китая дистанцироваться от кризиса вокруг Украины.
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
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сша, министерство обороны сша, россия, китай, в мире, европа, нато
22:52 14.02.2022 (обновлено: 23:18 14.02.2022)
 
В США увидели признаки "перехода" Китая на сторону России

США обеспокоены поддержкой Китаем России в европейских делах

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США обеспокоены "молчаливой поддержкой" Китая российских действий в Европе и считают ее дестабилизирующим фактором, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Свидетельство такой поддержки он усмотрел в совместном заявлении двух стран, которое было принято по итогам встречи российского и китайского лидеров в Пекине.
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"Их совместное заявление от 4 февраля стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе... Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе", - сказал Кирби на брифинге.
Обе страны в документе выступили против расширения НАТО на восток.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливана говорил, что видит в совместном заявлении стремление Китая дистанцироваться от кризиса вокруг Украины.
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