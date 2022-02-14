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В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине

В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине - РИА Новости, 14.02.2022

В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине

Небольшое число американских военных остаются на Украине в интересах обеспечения дипломатического присутствия США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:35

2022-02-14T19:35

2022-02-14T19:38

в мире

флорида

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Небольшое число американских военных остаются на Украине в интересах обеспечения дипломатического присутствия США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."На Украине все еще сохраняется небольшое военное присутствие, связанное с нашим дипломатическим присутствием", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.Кирби не уточнил, о каких силах идет речь. Он добавил, что бойцы национальной гвардии штата Флорида, которые действовали в качестве инструкторов украинских войск, были выведены из страны, как и было объявлено ранее.

https://ria.ru/20220214/vtorzhenie-1772785960.html

флорида

украина

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в мире, флорида, украина, пентагон, джон кирби, сша