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В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине
В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине - РИА Новости, 14.02.2022
В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине
Небольшое число американских военных остаются на Украине в интересах обеспечения дипломатического присутствия США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T19:35
2022-02-14T19:38
в мире
флорида
украина
пентагон
джон кирби
сша
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Небольшое число американских военных остаются на Украине в интересах обеспечения дипломатического присутствия США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."На Украине все еще сохраняется небольшое военное присутствие, связанное с нашим дипломатическим присутствием", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.Кирби не уточнил, о каких силах идет речь. Он добавил, что бойцы национальной гвардии штата Флорида, которые действовали в качестве инструкторов украинских войск, были выведены из страны, как и было объявлено ранее.
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в мире, флорида, украина, пентагон, джон кирби, сша
19:35 14.02.2022 (обновлено: 19:38 14.02.2022)
 
В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: военные остаются на Украине для безопасности дипломатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Небольшое число американских военных остаются на Украине в интересах обеспечения дипломатического присутствия США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"На Украине все еще сохраняется небольшое военное присутствие, связанное с нашим дипломатическим присутствием", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.
Кирби не уточнил, о каких силах идет речь. Он добавил, что бойцы национальной гвардии штата Флорида, которые действовали в качестве инструкторов украинских войск, были выведены из страны, как и было объявлено ранее.
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В миреФлоридаУкраинаПентагонДжон КирбиСША
 
 
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