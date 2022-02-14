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В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине
В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине - РИА Новости, 14.02.2022
В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине
Небольшое число американских военных остаются на Украине в интересах обеспечения дипломатического присутствия США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T19:35
2022-02-14T19:35
2022-02-14T19:38
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Небольшое число американских военных остаются на Украине в интересах обеспечения дипломатического присутствия США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."На Украине все еще сохраняется небольшое военное присутствие, связанное с нашим дипломатическим присутствием", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.Кирби не уточнил, о каких силах идет речь. Он добавил, что бойцы национальной гвардии штата Флорида, которые действовали в качестве инструкторов украинских войск, были выведены из страны, как и было объявлено ранее.
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в мире, флорида, украина, пентагон, джон кирби, сша
19:35 14.02.2022 (обновлено: 19:38 14.02.2022)
В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: военные остаются на Украине для безопасности дипломатов