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В Кремле заявили, что отношения России и США "фактически лежат на полу"

В Кремле заявили, что отношения России и США "фактически лежат на полу" - РИА Новости, 14.02.2022

В Кремле заявили, что отношения России и США "фактически лежат на полу"

Плюсом в работе с нынешней администрацией США можно назвать наличие определенных каналов для диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:07

2022-02-14T09:07

2022-02-14T09:41

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Плюсом в работе с нынешней администрацией США можно назвать наличие определенных каналов для диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь, наверное, можно в позитив записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, но все-таки есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это — плюс. Это — плюс, потому что вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было, — сказал Песков.Однако, по его словам, в остальном, можно говорить только о "минусе" — двусторонние отношения находятся на очень, очень низкой точке. Они "фактически лежат на полу", признал Песков.

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