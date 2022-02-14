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Путин помыкает Байденом. Мир больше никогда не будет жить по указке Белого дома

"Россия помыкает нами": в США заявили о потере статуса мирового гегемона - РИА Новости, 14.02.2022

Путин помыкает Байденом. Мир больше никогда не будет жить по указке Белого дома

Курс на интервенцию в другие страны стоил США статуса мирового гегемона, написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Род Дреер. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:44

2022-02-14T03:44

2022-02-14T09:58

сергей лавров

россия

восточная европа

ирак

нато

род дреер

сша

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Курс на интервенцию в другие страны стоил США статуса мирового гегемона, написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Род Дреер.По его мнению, Соединенные Штаты истощили себя в бессмысленных военных конфликтах в Ираке и Афганистане.Обозреватель отметил, что никто не давал Вашингтону права "быть единоличным арбитром в международных отношениях".Дреер также подчеркнул, что Россия защищает геополитические интересы на собственной границе, тогда как США рискуют начать третью мировую войну из-за Украины."Сейчас не 1992 год. Россия сильнее, чем была тогда, а Америка слабее, в основном из-за собственной глупости. <…> Что это за мировой порядок, который позволяет Соединенным Штатам определять, что могут, а что не могут делать другие страны?" — заключил публицист.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе, и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам. При этом раскрученная Западом информационная истерика щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220213/zakharova-1772615779.html

https://ria.ru/20220213/spetsoperatsiya-1772569786.html

россия

восточная европа

ирак

сша

афганистан

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сергей лавров, россия, восточная европа, ирак, нато, род дреер, сша, в мире, афганистан