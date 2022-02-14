Путин помыкает Байденом. Мир больше никогда не будет жить по указке Белого дома

03:44 14.02.2022 (обновлено: 09:58 14.02.2022)
"Россия помыкает нами": в США заявили о потере статуса мирового гегемона
American Conservative: войны с Ираком и Афганистаном стоили США гегемонии и усиления РФ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Курс на интервенцию в другие страны стоил США статуса мирового гегемона, написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Род Дреер.
По его мнению, Соединенные Штаты истощили себя в бессмысленных военных конфликтах в Ираке и Афганистане.
"Теперь мы должны жить с последствиями неправильного выбора, который мы тогда сделали, и никакое хвастовство и выдача желаемого за действительное не могут изменить ситуацию", — считает Дреер.
Обозреватель отметил, что никто не давал Вашингтону права "быть единоличным арбитром в международных отношениях".
"Американцы не могут смириться с мыслью о том, что наш старый враг времен холодной войны, Россия, по сути помыкает нами, но в глубине души никто не хочет войны", — пишет он.
"Сейчас не 1992 год. Россия сильнее, чем была тогда, а Америка слабее, в основном из-за собственной глупости. <…> Что это за мировой порядок, который позволяет Соединенным Штатам определять, что могут, а что не могут делать другие страны?" — заключил публицист.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе, и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам. При этом раскрученная Западом информационная истерика щедро обрамлена ложью и фейками.