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Депутат предложил расширить полномочия регионов в отношении бродячих собак
Депутат предложил расширить полномочия регионов в отношении бродячих собак - РИА Новости, 14.02.2022
Депутат предложил расширить полномочия регионов в отношении бродячих собак
Регионам России нужно предоставить дополнительные полномочия в сфере регулирования численности безнадзорных животных, сообщил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T06:41
2022-02-14T06:41
2022-02-14T06:41
общество
вячеслав володин
россия
госдума рф
бездомные животные
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Регионам России нужно предоставить дополнительные полномочия в сфере регулирования численности безнадзорных животных, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Кроме этого, считает парламентарий, субъектам РФ надо дать право устанавливать штрафы за самовыгул животных."Также предлагается дать возможность регионам пожизненного содержания животных в приютах. При необходимости не выпускать их в естественную среду обитания, обеспечивая доживание в приюте, пристраивая их в добрые руки, занимаясь содержанием", — добавил он.По мнению Бурматова, также следует ограничить места, в которые выпускают отловленных собак."Бывает, что отловят собак, берут их и выпускают на территорию детского сада или школы. Надо это однозначно прекратить", — подчеркнул он.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 38 тысяч предложений.
https://ria.ru/20220214/sobaki-1772623713.html
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общество, вячеслав володин, россия, госдума рф, бездомные животные
Депутат предложил расширить полномочия регионов в отношении бродячих собак
Депутат Бурматов предложил расширить полномочия регионов в отношении бездомных собак
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Регионам России нужно предоставить дополнительные полномочия в сфере регулирования численности безнадзорных животных, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Субъекты РФ просят дать им дополнительные полномочия в части регулирования численности безнадзорных животных. Ряд полномочий мы считали бы правильным им действительно предоставить. Например, устанавливать запрет на самовыгул животных, чтобы регионы могли вводить дополнительные требования к содержанию домашних животных", — сказал Бурматов.
Кроме этого, считает парламентарий, субъектам РФ
надо дать право устанавливать штрафы за самовыгул животных.
"Также предлагается дать возможность регионам пожизненного содержания животных в приютах. При необходимости не выпускать их в естественную среду обитания, обеспечивая доживание в приюте, пристраивая их в добрые руки, занимаясь содержанием", — добавил он.
По мнению Бурматова, также следует ограничить места, в которые выпускают отловленных собак.
"Бывает, что отловят собак, берут их и выпускают на территорию детского сада или школы. Надо это однозначно прекратить", — подчеркнул он.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 38 тысяч предложений.