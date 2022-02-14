https://ria.ru/20220214/sobaki-1772628781.html

Депутат предложил расширить полномочия регионов в отношении бродячих собак

Депутат предложил расширить полномочия регионов в отношении бродячих собак - РИА Новости, 14.02.2022

Депутат предложил расширить полномочия регионов в отношении бродячих собак

Регионам России нужно предоставить дополнительные полномочия в сфере регулирования численности безнадзорных животных, сообщил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T06:41

2022-02-14T06:41

2022-02-14T06:41

общество

вячеслав володин

россия

госдума рф

бездомные животные

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Регионам России нужно предоставить дополнительные полномочия в сфере регулирования численности безнадзорных животных, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Кроме этого, считает парламентарий, субъектам РФ надо дать право устанавливать штрафы за самовыгул животных."Также предлагается дать возможность регионам пожизненного содержания животных в приютах. При необходимости не выпускать их в естественную среду обитания, обеспечивая доживание в приюте, пристраивая их в добрые руки, занимаясь содержанием", — добавил он.По мнению Бурматова, также следует ограничить места, в которые выпускают отловленных собак."Бывает, что отловят собак, берут их и выпускают на территорию детского сада или школы. Надо это однозначно прекратить", — подчеркнул он.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 38 тысяч предложений.

https://ria.ru/20220214/sobaki-1772623713.html

https://ria.ru/20220209/priyuty-1771904056.html

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общество, вячеслав володин, россия, госдума рф, бездомные животные