https://ria.ru/20220214/sobaki-1772623713.html

В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за нападение бездомных собак

В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за нападение бездомных собак - РИА Новости, 14.02.2022

В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за нападение бездомных собак

Законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными и для граждан, чьи собаки покусали людей, а... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:10

2022-02-14T03:10

2022-02-14T05:04

общество

вячеслав володин

госдума рф

штрафы

бездомные животные

владимир бурматов

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере обращения с животными и для граждан, чьи собаки покусали людей, а также устанавливающий уголовную ответственность в случае, если нападение повлекло тяжкий вред здоровью или смерть, внесут в Госдуму в феврале, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Кроме этого, проектом закона предлагается штрафовать до 200 тысяч рублей владельцев, которые допустили, что их питомцы покусали окружающих."Выясняется, что последние истории с укусами связаны с владельческими собаками, у которых есть хозяева и которые не являются бездомными. Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья", — добавил парламентарий.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 38 тысяч предложений.

https://ria.ru/20220209/priyuty-1771904056.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, штрафы, бездомные животные, владимир бурматов