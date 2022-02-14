Специалист объяснила, как обезопасить смартфон на случай кражи
Специалист Рудая: защитить смартфон от воров помогут пароль и отпечаток пальца
Смартфоны. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В случае потери или кражи смартфона возникают неизбежные риски, но от некоторых можно застраховаться, рассказала в беседе с агентством "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.
По ее словам, у воров есть разные способы монетизировать добытые телефоны. Например, взломать данные банковской карты. В связи с этим, эксперт посоветовала защитить свой смартфон с помощью пароля и отпечатка пальца.
"Имеет смысл установить PIN-код для сим-карты. Это мера защищает от мошеннических действий с вашей сим-картой при ее использовании на других устройствах. Для некоторых сервисов злоумышленнику достаточно владеть только номером телефона, чтобы получить доступ к учетной записи. Например, мессенджерам достаточно подтверждения номера телефона", — порекомендовала Рудая.
Кроме этого, собеседница агентства указала на необходимость разлогиниться из всех аккаунтов социальных сетей, почтовых ящиков и мессенджеров с помощью специальной функции "выйти со всех устройств", чтобы быстро сменить пароли. Помимо этого, нужно позвонить в банк и попросить заблокировать банковские карты.
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