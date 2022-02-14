https://ria.ru/20220214/smartfon-1772524053.html

Специалист объяснила, как обезопасить смартфон на случай кражи

Специалист объяснила, как обезопасить смартфон на случай кражи - РИА Новости, 14.02.2022

Специалист объяснила, как обезопасить смартфон на случай кражи

В случае потери или кражи смартфона возникают неизбежные риски, но от некоторых можно застраховаться, рассказала в беседе с агентством "Прайм" эксперт... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:15

2022-02-14T03:15

2022-02-14T03:15

общество

технологии

россия

инфосистемы джет

екатерина рудая

смартфоны

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В случае потери или кражи смартфона возникают неизбежные риски, но от некоторых можно застраховаться, рассказала в беседе с агентством "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.По ее словам, у воров есть разные способы монетизировать добытые телефоны. Например, взломать данные банковской карты. В связи с этим, эксперт посоветовала защитить свой смартфон с помощью пароля и отпечатка пальца.Кроме этого, собеседница агентства указала на необходимость разлогиниться из всех аккаунтов социальных сетей, почтовых ящиков и мессенджеров с помощью специальной функции "выйти со всех устройств", чтобы быстро сменить пароли. Помимо этого, нужно позвонить в банк и попросить заблокировать банковские карты.

https://ria.ru/20220209/utilizatsiya-1771791571.html

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общество, технологии, россия, инфосистемы джет, екатерина рудая, смартфоны