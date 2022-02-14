https://ria.ru/20220214/slash-1772309311.html
Группа гитариста Guns N’ Roses выпустила новый альбом
Группа гитариста Guns N’ Roses выпустила новый альбом - РИА Новости, 14.02.2022
Группа гитариста Guns N’ Roses выпустила новый альбом
Гитарист Guns N’ Roses Сол Хадсон (Слэш) со своей группой Slash выпустил в Сети новый альбом "4", созданный при участии Майлза Кеннеди и рокеров из The... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T01:20
2022-02-14T01:20
2022-02-14T01:20
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slash (сол хадсон)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Гитарист Guns N’ Roses Сол Хадсон (Слэш) со своей группой Slash выпустил в Сети новый альбом "4", созданный при участии Майлза Кеннеди и рокеров из The Conspirators.Сборник стал четвертым для Слэша, Кеннеди и The Conspirators. В плейлист вошло десять мощных треков с качественным "олдскульным" рок-звучанием, а также богатой гитарной и барабанной партитурами.Продюсировал альбом лауреат премии "Грэмми" Дэйв Кобб, который ранее работал с Крисом Стэплтоном, Джоном Прайном, Джейсоном Исбеллом и другие. Все треки были созданы в студии вживую. Так Слэш и его команда сотрудничали впервые: раньше они сразу не писали гитарные соло и вокал. Послушать или скачать "4" можно на многих цифровых платформах.
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новости культуры, музыка, slash (сол хадсон)
Группа гитариста Guns N’ Roses выпустила новый альбом
Группа гитариста Guns N’ Roses выпустила новый альбом
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Гитарист Guns N’ Roses Сол Хадсон (Слэш) со своей группой Slash выпустил в Сети новый альбом "4", созданный при участии Майлза Кеннеди и рокеров из The Conspirators.
"Музыканты выступают одной командой уже десять лет, за которые они до блеска отточили талант играть оглушительные гитарные риффы, писать мощные припевы и превращать каждую песню в эпичный рок-спектакль", — отмечают в пресс-службе исполнителей.
Сборник стал четвертым для Слэша, Кеннеди и The Conspirators. В плейлист вошло десять мощных треков с качественным "олдскульным" рок-звучанием, а также богатой гитарной и барабанной партитурами.
Продюсировал альбом лауреат премии "Грэмми" Дэйв Кобб, который ранее работал с Крисом Стэплтоном, Джоном Прайном, Джейсоном Исбеллом и другие. Все треки были созданы в студии вживую. Так Слэш и его команда сотрудничали впервые: раньше они сразу не писали гитарные соло и вокал.
Послушать или скачать "4" можно на многих цифровых платформах.