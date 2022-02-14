https://ria.ru/20220214/singapur-1772632490.html

МИД Сингапура рекомендовал гражданам немедленно покинуть Украину

МИД Сингапура рекомендовал гражданам немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 14.02.2022

МИД Сингапура рекомендовал гражданам немедленно покинуть Украину

Министерство иностранных дел Сингапура порекомендовало гражданам города-государства, находящимся на Украине, срочно покинуть территорию этой страны, говорится в РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T07:58

2022-02-14T07:58

2022-02-14T07:58

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БАНГКОК, 14 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Сингапура порекомендовало гражданам города-государства, находящимся на Украине, срочно покинуть территорию этой страны, говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте министерства.В более подробной версии документа на интернет-сайте МИД Сингапура сказано, что "в случае возникновения вооружённого конфликта" министерство иностранных дел Сингапура не сможет помочь гражданам, оказавшимся в такой момент на Украине, так как у Сингапура нет собственной дипломатической миссии в этой стране.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/nablyudateli-1772623281.html

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киев

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