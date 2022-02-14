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Канцлер ФРГ назвал "нормандский формат" сложным, но необходимым процессом
Канцлер ФРГ назвал "нормандский формат" сложным, но необходимым процессом - РИА Новости, 14.02.2022
Канцлер ФРГ назвал "нормандский формат" сложным, но необходимым процессом
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важным возобновление работы "нормандского формата", назвал его "сложным процессом", который стоит того, чтобы им заниматься. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:37
2022-02-14T17:37
в мире
владимир зеленский
олаф шольц
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
минские соглашения
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важным возобновление работы "нормандского формата", назвал его "сложным процессом", который стоит того, чтобы им заниматься."Это (встреча советников лидеров стран нормандского формата - ред.) важный вклад в процесс диалога. Это сложный процесс, но каждое усилие стоит того, чтобы ее предпринять", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Берлине 10 февраля прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франции, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам продолжавшейся почти девять часов встречи глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, что соответствует содержанию минского комплекса мер, итоговые документы не были подписаны. Дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил 11 февраля, что очередная встреча политсоветников нормандского формата запланирована в марте.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, владимир зеленский, олаф шольц, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, минские соглашения
17:37 14.02.2022
 
Канцлер ФРГ назвал "нормандский формат" сложным, но необходимым процессом

Канцлер Германии Шольц назвал возобновление нормандского процесса сложным, но необходимым

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важным возобновление работы "нормандского формата", назвал его "сложным процессом", который стоит того, чтобы им заниматься.
"Это (встреча советников лидеров стран нормандского формата - ред.) важный вклад в процесс диалога. Это сложный процесс, но каждое усилие стоит того, чтобы ее предпринять", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Берлине 10 февраля прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франции, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам продолжавшейся почти девять часов встречи глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, что соответствует содержанию минского комплекса мер, итоговые документы не были подписаны. Дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил 11 февраля, что очередная встреча политсоветников нормандского формата запланирована в марте.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:00
США тащат Украину на войну
 
В миреВладимир ЗеленскийОлаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаМинские соглашения
 
 
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