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Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня
Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня - РИА Новости, 14.02.2022
Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, выразил непонимание, почему Москва сейчас поднимает этот вопрос. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:20
2022-02-14T17:40
в мире
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германия
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сша
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, выразил непонимание, почему Москва сейчас поднимает этот вопрос."Вопрос членства в союзе - он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.Он добавил, что основополагающие принципы ОБСЕ, в том числе свободный выбор союзов, не подлежит обсуждению. "Для нас также важно, чтобы в Европе не было сфер интересов, которые могли бы определять другие страны. Тем не менее, мы должны видеть реальность, а именно, что есть конфликт, который нужно разрешить. Это актуальная задача. Ей посвящены минские соглашения, переговоры между США и Россией, переговоры в рамках Совета НАТО-Россия, переговорные форматы ОБСЕ", - добавил Шольц.
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в мире, украина, германия, нато, владимир зеленский, сша, европа, россия, обсе, олаф шольц
17:20 14.02.2022 (обновлено: 17:40 14.02.2022)
 
Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президентй Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президентй Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президентй Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, выразил непонимание, почему Москва сейчас поднимает этот вопрос.
"Вопрос членства в союзе - он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он добавил, что основополагающие принципы ОБСЕ, в том числе свободный выбор союзов, не подлежит обсуждению. "Для нас также важно, чтобы в Европе не было сфер интересов, которые могли бы определять другие страны. Тем не менее, мы должны видеть реальность, а именно, что есть конфликт, который нужно разрешить. Это актуальная задача. Ей посвящены минские соглашения, переговоры между США и Россией, переговоры в рамках Совета НАТО-Россия, переговорные форматы ОБСЕ", - добавил Шольц.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
08:00
США тащат Украину на войну
 
В миреУкраинаГерманияНАТОВладимир ЗеленскийСШАЕвропаРоссияОБСЕОлаф Шольц
 
 
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