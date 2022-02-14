https://ria.ru/20220214/shkolnayaanketa-1745060302.html

Я люблю "Сумерки": школьная анкета Юлии Савичевой

Я люблю "Сумерки": школьная анкета Юлии Савичевой - РИА Новости, 14.02.2022

Я люблю "Сумерки": школьная анкета Юлии Савичевой

Юлия Савчиева празднует день рождения. Звезде российского шоубиза исполнилось 35 лет. РИА Новости предложили певице ответить на вопросы анкеты, которые были... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:14

2022-02-14T09:14

2022-02-14T09:14

шоубиз

юлия савичева

курган

уитни хьюстон

кейт уинслет

леонардо ди каприо

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Юлия Савчиева празднует день рождения. Звезде российского шоубиза исполнилось 35 лет. РИА Новости предложили певице ответить на вопросы анкеты, которые были популярны в 90-е и нулевые.

https://ria.ru/20210830/savicheva-1747350689.html

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юлия савичева, курган, уитни хьюстон, кейт уинслет, леонардо ди каприо