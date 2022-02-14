Я люблю "Сумерки": школьная анкета Юлии Савичевой
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Юлия Савчиева празднует день рождения. Звезде российского шоубиза исполнилось 35 лет. РИА Новости предложили певице ответить на вопросы анкеты, которые были популярны в 90-е и нулевые.
Школьная анкета для шоу-бизнеса
- 1Как тебя зовут? Савичева Юлия Станиславовна.
- 2Сколько тебе лет? 35.
- 3В каком городе ты родилась? В Кургане.
- 4Как зовут твою лучшего друга? Муж Александр Аршинов.
- 5У тебя есть домашние животные? Нет.
- 6Любимая еда? Итальянская кухня.
- 7Любимый напиток? Молочный ванильный коктейль.
- 8Любимый цвет? Рыжий.
- 9Любимая книга? "Поющие в терновнике", "Портрет Дориана Грея".
- 10Любимый фильм? "Сумерки", "Дневник памяти".
- 11Любимый мультфильм? "Ну, погоди!".
- 12Любимый актер/актриса? Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
- 13Любимый певец/певица/группа? Michael Jackson, Dua Lipa, Coldplay.
- 14Любимый блогер? Фуд-блогер Василий Емельяненко.
- 15На кого ты хотела быть похожей? В семь лет я услышала, как поет Уитни Хьюстон, и захотела петь так же.
- 16О чем ты мечтаешь? Чтобы закончилась пандемия.
- 17Какое твое самое хорошее качество? Искренность.
- 18Какое твое самое плохое качество? Я ужасно нетерпеливый человек.
- 19Кем ты хотела стать в детстве? Артисткой.
- 20Где ты проводила свои летние каникулы? В Кургане, у бабушек и дедушек.
- 21Какие кружки ты посещала? Я всегда ходила в танцевальные кружки.
- 22Что тебя раздражает? Пафосность.
- 23Что тебе нужно для счастья? Чтобы моя семья была здорова и счастлива, выступать для людей.
- 24Для меня нереально представить, что курю. Я ярый противник курения.
- 25В жизни я не могу обойтись без музыки, объятий дочери и мужа.
- 26Пожелание хозяину анкеты. Желаю крепкого, здоровья веры в себя и настоящей любви!
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