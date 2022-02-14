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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220214/shkolnayaanketa-1745060302.html
Я люблю "Сумерки": школьная анкета Юлии Савичевой
Я люблю "Сумерки": школьная анкета Юлии Савичевой - РИА Новости, 14.02.2022
Я люблю "Сумерки": школьная анкета Юлии Савичевой
Юлия Савчиева празднует день рождения. Звезде российского шоубиза исполнилось 35 лет. РИА Новости предложили певице ответить на вопросы анкеты, которые были... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:14
2022-02-14T09:14
шоубиз
юлия савичева
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Юлия Савчиева празднует день рождения. Звезде российского шоубиза исполнилось 35 лет. РИА Новости предложили певице ответить на вопросы анкеты, которые были популярны в 90-е и нулевые.
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юлия савичева, курган, уитни хьюстон, кейт уинслет, леонардо ди каприо
09:14 14.02.2022
 

Я люблю "Сумерки": школьная анкета Юлии Савичевой

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Юлия Савчиева празднует день рождения. Звезде российского шоубиза исполнилось 35 лет. РИА Новости предложили певице ответить на вопросы анкеты, которые были популярны в 90-е и нулевые.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШкольная анкета для шоу-бизнеса
Школьная анкета для шоу-бизнеса - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Школьная анкета для шоу-бизнеса
  1. 1
    Как тебя зовут? Савичева Юлия Станиславовна.
  2. 2
    Сколько тебе лет? 35.
  3. 3
    В каком городе ты родилась? В Кургане.
  4. 4
    Как зовут твою лучшего друга? Муж Александр Аршинов.
  5. 5
    У тебя есть домашние животные? Нет.
  6. 6
    Любимая еда? Итальянская кухня.
  7. 7
    Любимый напиток? Молочный ванильный коктейль.
  8. 8
    Любимый цвет? Рыжий.
  9. 9
    Любимая книга? "Поющие в терновнике", "Портрет Дориана Грея".
  10. 10
    Любимый фильм? "Сумерки", "Дневник памяти".
  11. 11
    Любимый мультфильм? "Ну, погоди!".
  12. 12
    Любимый актер/актриса? Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
  13. 13
    Любимый певец/певица/группа? Michael Jackson, Dua Lipa, Coldplay.
  14. 14
    Любимый блогер? Фуд-блогер Василий Емельяненко.
  15. 15
    На кого ты хотела быть похожей? В семь лет я услышала, как поет Уитни Хьюстон, и захотела петь так же.
  16. 16
    О чем ты мечтаешь? Чтобы закончилась пандемия.
  17. 17
    Какое твое самое хорошее качество? Искренность.
  18. 18
    Какое твое самое плохое качество? Я ужасно нетерпеливый человек.
  19. 19
    Кем ты хотела стать в детстве? Артисткой.
  20. 20
    Где ты проводила свои летние каникулы? В Кургане, у бабушек и дедушек.
  21. 21
    Какие кружки ты посещала? Я всегда ходила в танцевальные кружки.
  22. 22
    Что тебя раздражает? Пафосность.
  23. 23
    Что тебе нужно для счастья? Чтобы моя семья была здорова и счастлива, выступать для людей.
  24. 24
    Для меня нереально представить, что курю. Я ярый противник курения.
  25. 25
    В жизни я не могу обойтись без музыки, объятий дочери и мужа.
  26. 26
    Пожелание хозяину анкеты. Желаю крепкого, здоровья веры в себя и настоящей любви!
Певица Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа 2021, 08:00Шоубиз
Юлия Савичева: я знаю мужа 18 лет, но мы все еще притираемся друг к другу
 
ШоубизЮлия СавичеваКурганУитни ХьюстонКейт УинслетЛеонардо Ди Каприо
 
 
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