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Джонсон призвал страны Европы отказаться от "Северного потока — 2"
Джонсон призвал страны Европы отказаться от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.02.2022
Джонсон призвал страны Европы отказаться от "Северного потока — 2"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины очень опасной. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:10
2022-02-14T16:10
в мире
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
северный поток — 2
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ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины очень опасной.По его словам, есть "знаки", свидетельствующие о серьёзной подготовке к эскалации на Украине. "Мы должны осознавать, что ситуация очень и очень опасная, мы на краю пропасти, но у президента (Владимира Путина) ещё есть время отступить", - сказал Джонсон в эфире Sky News.При этом он подчеркнул, что западные страны должны быть готовы к введению жесткого пакета санкций в отношении России и поиску альтернативных источников энергии вместо "Северного потока 2".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины . В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины . По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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киев
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в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, северный поток — 2
16:10 14.02.2022
 
Джонсон призвал страны Европы отказаться от "Северного потока — 2"

Премьер Британии Джонсон призвал страны Европы отказаться от "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины очень опасной.
По его словам, есть "знаки", свидетельствующие о серьёзной подготовке к эскалации на Украине. "Мы должны осознавать, что ситуация очень и очень опасная, мы на краю пропасти, но у президента (Владимира Путина) ещё есть время отступить", - сказал Джонсон в эфире Sky News.
При этом он подчеркнул, что западные страны должны быть готовы к введению жесткого пакета санкций в отношении России и поиску альтернативных источников энергии вместо "Северного потока 2".
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины . В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины . По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
 
В миреСергей ЛавровРоссияКиевСШАНАТОСеверный поток — 2
 
 
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