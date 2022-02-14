https://ria.ru/20220214/sanktsii-1772712403.html

Страны G7 пригрозили России

Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против России из-за Украины - РИА Новости, 14.02.2022

Страны G7 пригрозили России

Страны "Большой семерки" заявили о готовности ввести экономические санкции против России в случае "военной агрессии" против Украины. Об этом сообщается на сайте РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:11

2022-02-14T14:11

2022-02-14T15:07

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Страны "Большой семерки" заявили о готовности ввести экономические санкции против России в случае "военной агрессии" против Украины. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.Утверждается, что ограничительные меры будут иметь для российской экономики "масштабные и незамедлительные последствия".Министры финансов G7 напомнили, что совместно с международными финансовыми институтами и, в частности, Международным валютным фондом (МВФ) в рамках Соглашения о резервном финансировании от 2020 года страны "семёрки" оказывают значительную финансовую поддержку Украине. В частности, с 2014 года по настоящее время совокупная двусторонняя и многосторонняя экономическая поддержка превысила 48 миллиардов долларов.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772600629.html

https://ria.ru/20220212/orban-1772503113.html

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