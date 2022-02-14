https://ria.ru/20220214/sanktsii-1772712403.html
Страны G7 пригрозили России
Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против России из-за Украины - РИА Новости, 14.02.2022
Страны G7 пригрозили России
Страны "Большой семерки" заявили о готовности ввести экономические санкции против России в случае "военной агрессии" против Украины. Об этом сообщается на сайте РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:11
2022-02-14T14:11
2022-02-14T15:07
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Страны "Большой семерки" заявили о готовности ввести экономические санкции против России в случае "военной агрессии" против Украины. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.Утверждается, что ограничительные меры будут иметь для российской экономики "масштабные и незамедлительные последствия".Министры финансов G7 напомнили, что совместно с международными финансовыми институтами и, в частности, Международным валютным фондом (МВФ) в рамках Соглашения о резервном финансировании от 2020 года страны "семёрки" оказывают значительную финансовую поддержку Украине. В частности, с 2014 года по настоящее время совокупная двусторонняя и многосторонняя экономическая поддержка превысила 48 миллиардов долларов.В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772600629.html
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в мире, украина, россия, g7, великобритания
14:11 14.02.2022 (обновлено: 15:07 14.02.2022)
Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против России из-за Украины
Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против России в случае вторжения на Украину
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Страны "Большой семерки" заявили о готовности ввести экономические санкции против России в случае "военной агрессии" против Украины. Об этом сообщается на сайте
правительства Великобритании.
"Нашим ближайшим приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации. Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом", — говорится в заявлении.
Утверждается, что ограничительные меры будут иметь для российской экономики "масштабные и незамедлительные последствия".
Министры финансов G7 напомнили, что совместно с международными финансовыми институтами и, в частности, Международным валютным фондом (МВФ) в рамках Соглашения о резервном финансировании от 2020 года страны "семёрки" оказывают значительную финансовую поддержку Украине. В частности, с 2014 года по настоящее время совокупная двусторонняя и многосторонняя экономическая поддержка превысила 48 миллиардов долларов.
В последнее время отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США
и НАТО
, которые накачивают Украину
вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.