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Италия рекомендовала авиакомпаниям избегать воздушного пространства Украины
Италия рекомендовала авиакомпаниям избегать воздушного пространства Украины - РИА Новости, 14.02.2022
Италия рекомендовала авиакомпаниям избегать воздушного пространства Украины
Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC) рекомендовала авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Украины, сообщило ведомство в ответ на РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T19:54
2022-02-14T19:58
италия
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новости - туризм
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РИМ, 14 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC) рекомендовала авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Украины, сообщило ведомство в ответ на запрос РИА Новости."В связи с вашим запросом мы информируем, что ENAC выпустила ноту с предложением всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над Украиной", - заявил транспортный регулятор.Эскалация информационной ситуации вокруг Украины привела к тому, что ряд страховых компаний сообщил о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной. Это создавало риск ограничения полетов в воздушном пространстве Украины.Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС. Пресс-служба министерства инфраструктуры Украины заявила, что воздушное пространство над страной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. В воскресенье правительство Украины выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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италия, украина, новости - туризм, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
19:54 14.02.2022 (обновлено: 19:58 14.02.2022)
 
Италия рекомендовала авиакомпаниям избегать воздушного пространства Украины

Италия рекомендовала авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Украины

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
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РИМ, 14 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC) рекомендовала авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Украины, сообщило ведомство в ответ на запрос РИА Новости.
"В связи с вашим запросом мы информируем, что ENAC выпустила ноту с предложением всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над Украиной", - заявил транспортный регулятор.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
Эскалация информационной ситуации вокруг Украины привела к тому, что ряд страховых компаний сообщил о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной. Это создавало риск ограничения полетов в воздушном пространстве Украины.
Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС. Пресс-служба министерства инфраструктуры Украины заявила, что воздушное пространство над страной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. В воскресенье правительство Украины выделило почти 600 миллионов долларов на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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