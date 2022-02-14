https://ria.ru/20220214/russkiy-1772748700.html

В ЕП оценили призыв президента Латвии прекратить преподавать русский язык

В ЕП оценили призыв президента Латвии прекратить преподавать русский язык - РИА Новости, 14.02.2022

В ЕП оценили призыв президента Латвии прекратить преподавать русский язык

Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков подверг критике призыв президента Латвии Эгилса Левитса исключить в школах преподавание русского языка как... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:49

2022-02-14T16:49

2022-02-14T16:49

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нил ушаков

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РИГА, 14 фев – РИА Новости. Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков подверг критике призыв президента Латвии Эгилса Левитса исключить в школах преподавание русского языка как второго иностранного.Ранее президент Латвии на встрече с министром образования и науки Анитой Муйжниеце заявил, что вторым иностранным языком в школах должен быть один из официальных языков ЕС. Сейчас многие школьники в Латвии для изучения в качестве второго иностранного выбирают русский, который не является официальным языком ЕС. Первым иностранным в школах преподают английский язык."У нас президент может заявить, что в латышских школах нужно, по сути, запретить в какой-либо форме преподавать русский язык. Даже как второй иностранный. Пусть латышские дети учат испанский или итальянский. Правда, учителей нет. И не только испанского и итальянского. В школах катастрофически не хватает учителей математики, физики, химии. Но такие мелочи президента не волнуют", - написал Ушаков в своем профиле в Facebook."Зато в честь 10-летия референдума о втором государственном языке президент Левитс поблагодарил патриотов, которые защитили страну от русского языка. Скажите, у нас в Латвии патриотом можно стать только в том случае, если целью своей жизни ставить борьбу с русским языком? Попробовать стать патриотом за счет хороших дел для своей страны никто не пытался?" - добавил он.По словам бывшего мэра, такие заявления - это попытка отвлечь внимание от реальных проблем в стране. "Может быть, у нас все проблемы только из-за того, что мы боремся не за Латвию, а против местных русских? Бороться против чего-то, а не за что-то – это главный принцип латвийских правящих политиков все последние 30 лет", - написал Ушаков.В Латвии проживают 1,8 миллиона человек. Из них около 40% русскоязычные. В республике один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного. В 2012 году в республике прошел референдум о статусе русского языка. Большинство граждан республики не поддержали предоставление русскому языку статуса второго государственного.

https://ria.ru/20220204/yazyk-1771016995.html

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в мире, латвия, европарламент, нил ушаков, рига