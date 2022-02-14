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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220214/rezhisser-1772632772.html
Умер режиссер фильма "Охотники за привидениями"
Умер режиссер фильма "Охотники за привидениями" - РИА Новости, 14.02.2022
Умер режиссер фильма "Охотники за привидениями"
Канадский режиссер Айван Райтман, снявший первые две части "Охотников за привидениями", скончался в США в возрасте 75 лет, сообщает агентство Associated Press... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T08:03
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культура
кино и сериалы
калифорния
сша
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Канадский режиссер Айван Райтман, снявший первые две части "Охотников за привидениями", скончался в США в возрасте 75 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его семью.Он умер вечером 12 февраля у себя дома в Калифорнии.Айван Райтман родился в 1946 году Чехословакии, в 1950-м его семья переехала в Канаду. Его карьера в кино началась в конце 1960-х, наиболее он известен по фильмам 1980-1990-х. Райтман выступал как режиссер и продюсер многих известных картин, среди них "Охотники за привидениями", "Бетховен", "Джуниор", "Космический джем", "Евротур", "Эволюция" и другие.
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кино и сериалы, калифорния, сша
08:03 14.02.2022 (обновлено: 10:21 14.02.2022)
 
Умер режиссер фильма "Охотники за привидениями"

Режиссер "Охотников за привидениями" Айван Райтман умер в возрасте 75 лет

© AP Photo / Invision / Evan AgostiniКанадский кинорежиссер Айван Райтман
Канадский кинорежиссер Айван Райтман - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Канадский режиссер Айван Райтман, снявший первые две части "Охотников за привидениями", скончался в США в возрасте 75 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его семью.
Он умер вечером 12 февраля у себя дома в Калифорнии.

"Наша семья скорбит в связи с неожиданной потерей мужа, отца и деда, который всегда учил нас искать магическое в жизни", — заявили родные Райтмана.

Айван Райтман родился в 1946 году Чехословакии, в 1950-м его семья переехала в Канаду. Его карьера в кино началась в конце 1960-х, наиболее он известен по фильмам 1980-1990-х. Райтман выступал как режиссер и продюсер многих известных картин, среди них "Охотники за привидениями", "Бетховен", "Джуниор", "Космический джем", "Евротур", "Эволюция" и другие.
 
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