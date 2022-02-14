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Умер режиссер фильма "Охотники за привидениями"

Умер режиссер фильма "Охотники за привидениями" - РИА Новости, 14.02.2022

Умер режиссер фильма "Охотники за привидениями"

Канадский режиссер Айван Райтман, снявший первые две части "Охотников за привидениями", скончался в США в возрасте 75 лет, сообщает агентство Associated Press... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T08:03

2022-02-14T08:03

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культура

кино и сериалы

калифорния

сша

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Канадский режиссер Айван Райтман, снявший первые две части "Охотников за привидениями", скончался в США в возрасте 75 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его семью.Он умер вечером 12 февраля у себя дома в Калифорнии.Айван Райтман родился в 1946 году Чехословакии, в 1950-м его семья переехала в Канаду. Его карьера в кино началась в конце 1960-х, наиболее он известен по фильмам 1980-1990-х. Райтман выступал как режиссер и продюсер многих известных картин, среди них "Охотники за привидениями", "Бетховен", "Джуниор", "Космический джем", "Евротур", "Эволюция" и другие.

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кино и сериалы, калифорния, сша