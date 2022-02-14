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В Уфе ищут пропавшего 11-летнего мальчика
В Уфе ищут пропавшего 11-летнего мальчика - РИА Новости, 14.02.2022
В Уфе ищут пропавшего 11-летнего мальчика
Башкирские правоохранители ищут 11-летнего мальчика, который 13 февраля ушел гулять и не вернулся, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T08:49
2022-02-14T08:49
2022-02-14T08:49
происшествия
уфа
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УФА, 14 фев – РИА Новости. Башкирские правоохранители ищут 11-летнего мальчика, который 13 февраля ушел гулять и не вернулся, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.По данным ведомства, в ночь на понедельник в отдел полиции Уфы обратилась жительница Уфы с заявлением о пропаже сына. "По словам матери, днем 13 февраля 11-летний сын вышел на прогулку и не вернулся", - говорится в сообщении.В полиции также сообщили, что ребенку на вид 10 лет, он худощавого телосложения, его рост составляет 140-150 сантиметров, глаза карие, волосы темные."Был одет в куртку синего цвета с узорами, темные болоньевые брюки и темно-серую шапку. При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого лица, просим незамедлительно сообщить в отдел полиции №3 управления МВД России по Уфе", - обратились к горожанам в пресс-службе ведомства.
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происшествия, уфа, полиция
В Уфе ищут пропавшего 11-летнего мальчика
В Уфе полиция ищет пропавшего 11-летнего мальчика
УФА, 14 фев – РИА Новости.
Башкирские правоохранители ищут 11-летнего мальчика, который 13 февраля ушел гулять и не вернулся, сообщили
в пресс-службе управления МВД по региону.
По данным ведомства, в ночь на понедельник в отдел полиции Уфы обратилась жительница Уфы с заявлением о пропаже сына. "По словам матери, днем 13 февраля 11-летний сын вышел на прогулку и не вернулся", - говорится в сообщении.
В полиции также сообщили, что ребенку на вид 10 лет, он худощавого телосложения, его рост составляет 140-150 сантиметров, глаза карие, волосы темные.
"Был одет в куртку синего цвета с узорами, темные болоньевые брюки и темно-серую шапку. При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого лица, просим незамедлительно сообщить в отдел полиции №3 управления МВД России по Уфе", - обратились к горожанам в пресс-службе ведомства.