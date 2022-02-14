https://ria.ru/20220214/razoruzhenie-1772630332.html

Песков оценил результативность переговоров по разоружению

Песков оценил результативность переговоров по разоружению - РИА Новости, 14.02.2022

Песков оценил результативность переговоров по разоружению

Результативность переговоров по разоруженческой теме находится под вопросом, они будут многолетними тяжелыми и с позиционными противостояниями, заявил РИА... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T07:08

2022-02-14T07:08

2022-02-14T07:10

в мире

дмитрий песков

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_5c411c108fb0c3134a625d07eb5e26a9.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Результативность переговоров по разоруженческой теме находится под вопросом, они будут многолетними тяжелыми и с позиционными противостояниями, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом", — сказал Песков.

https://ria.ru/20220214/kontseptsiya-1772628164.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, россия, москва