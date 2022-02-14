https://ria.ru/20220214/razoruzhenie-1772630332.html
Песков оценил результативность переговоров по разоружению
Песков оценил результативность переговоров по разоружению - РИА Новости, 14.02.2022
Песков оценил результативность переговоров по разоружению
Результативность переговоров по разоруженческой теме находится под вопросом, они будут многолетними тяжелыми и с позиционными противостояниями, заявил РИА... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T07:08
2022-02-14T07:08
2022-02-14T07:10
в мире
дмитрий песков
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москва
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Результативность переговоров по разоруженческой теме находится под вопросом, они будут многолетними тяжелыми и с позиционными противостояниями, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом", — сказал Песков.
https://ria.ru/20220214/kontseptsiya-1772628164.html
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в мире, дмитрий песков, россия, москва
07:08 14.02.2022 (обновлено: 07:10 14.02.2022)
Песков оценил результативность переговоров по разоружению
Песков: переговоры по вопросам разоружения будут многолетними и тяжелыми