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"Газпром нефть" перевела расчеты за заправку самолетов в КНР на юани
"Газпром нефть" перевела расчеты за заправку самолетов в КНР на юани - РИА Новости, 14.02.2022
"Газпром нефть" перевела расчеты за заправку самолетов в КНР на юани
"Газпром нефть" полностью перевела с долларов на юани расчеты за заправку самолетов российских авиакомпаний в аэропортах Китая, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:03
2022-02-14T13:03
газпромнефть
китай
россия
александр дюков
газпром нефть
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" полностью перевела с долларов на юани расчеты за заправку самолетов российских авиакомпаний в аэропортах Китая, сообщила пресс-служба компании."Газпром нефть" приступила к этому процессу в сентябре 2021 года, говорил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.Теперь компания планирует до конца 2022 года перевести на рубли платежи за заправку своим топливом самолетов китайских авиакомпаний в российских аэропортах.Российских авиаперевозчиков в 36 аэропортах Китая обслуживает оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Аэро". Компания вместе с национальным топливным поставщиком в Китае заправляет регулярные и чартерные рейсы 20 авиакомпаний России, среди которых – "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Волга-Днепр".
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газпромнефть, китай, россия, александр дюков, газпром нефть
13:03 14.02.2022
 

"Газпром нефть" перевела расчеты за заправку самолетов в КНР на юани

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание компании "Газпром" в Москве
Здание компании Газпром в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" полностью перевела с долларов на юани расчеты за заправку самолетов российских авиакомпаний в аэропортах Китая, сообщила пресс-служба компании.
"Газпром нефть" первой среди российских компаний полностью перевела в юани взаиморасчеты при заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая. Проект реализован в соответствии с решением межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству и призван увеличить интенсивность воздушных перевозок между двумя странами", - говорится в сообщении компании.
"Газпром нефть" приступила к этому процессу в сентябре 2021 года, говорил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
Теперь компания планирует до конца 2022 года перевести на рубли платежи за заправку своим топливом самолетов китайских авиакомпаний в российских аэропортах.
"Переход на взаиморасчеты в национальной валюте в крупнейших аэропортах КНР позволит не только укрепить сотрудничество с нашими китайскими партнерами, но и повысить эффективность финансовых операций", - прокомментировал член правления "Газпром нефти" Алексей Янкевич, чьи слова приводит пресс-служба.
Российских авиаперевозчиков в 36 аэропортах Китая обслуживает оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Аэро". Компания вместе с национальным топливным поставщиком в Китае заправляет регулярные и чартерные рейсы 20 авиакомпаний России, среди которых – "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Волга-Днепр".
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ГазпромнефтьКитайРоссияАлександр ДюковГазпром нефть
 
 
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