https://ria.ru/20220214/raschety-1772695197.html

"Газпром нефть" перевела расчеты за заправку самолетов в КНР на юани

"Газпром нефть" перевела расчеты за заправку самолетов в КНР на юани - РИА Новости, 14.02.2022

"Газпром нефть" перевела расчеты за заправку самолетов в КНР на юани

"Газпром нефть" полностью перевела с долларов на юани расчеты за заправку самолетов российских авиакомпаний в аэропортах Китая, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:03

2022-02-14T13:03

2022-02-14T13:03

газпромнефть

китай

россия

александр дюков

газпром нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152168/83/1521688323_42:458:2869:2048_1920x0_80_0_0_68c09577c9911c2a303adfdde124d540.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" полностью перевела с долларов на юани расчеты за заправку самолетов российских авиакомпаний в аэропортах Китая, сообщила пресс-служба компании."Газпром нефть" приступила к этому процессу в сентябре 2021 года, говорил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.Теперь компания планирует до конца 2022 года перевести на рубли платежи за заправку своим топливом самолетов китайских авиакомпаний в российских аэропортах.Российских авиаперевозчиков в 36 аэропортах Китая обслуживает оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Аэро". Компания вместе с национальным топливным поставщиком в Китае заправляет регулярные и чартерные рейсы 20 авиакомпаний России, среди которых – "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Волга-Днепр".

https://ria.ru/20200409/1569813345.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

газпромнефть, китай, россия, александр дюков, газпром нефть