https://ria.ru/20220214/rabota-1772766761.html

МВД предложило обязать вышедших из тюрьмы россиян искать работу

МВД предложило обязать вышедших из тюрьмы россиян искать работу - РИА Новости, 14.02.2022

МВД предложило обязать вышедших из тюрьмы россиян искать работу

МВД РФ предлагает обязать людей под административным надзором – это те, кто недавно вышел из тюрьмы после особо тяжких преступлений, - искать работу после... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:57

2022-02-14T17:57

2022-02-14T17:57

общество

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. МВД РФ предлагает обязать людей под административным надзором – это те, кто недавно вышел из тюрьмы после особо тяжких преступлений, - искать работу после освобождения, рассказала в понедельник представитель ведомства Лариса Плотникова.Между тем ранее опрошенные РИА Новости эксперты не раз констатировали массу проблем, мешающих россиянам социализироваться после колонии. Одна из ключевых – трудности с поиском работы. Брать на службу человека с криминальным прошлым готовы далеко не все."Министерством прорабатываются законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора… Мы предлагаем проработать … вопрос необходимости установления поднадзорным лицам административного ограничения в виде обязательного трудоустройства", - сказала Плотникова на заседании рабочей группы в Госдуме.Кроме того, предлагается закрепить правовые основания, чтобы отслеживать перемещения поднадзорных с помощью камер распознавания лиц.Еще одно предложение, впрочем, уже озвучивавшееся, – "установление запрета на использование сети интернет". Все это касается времени, в течение которого человек после освобождения остается под надзором.Административный надзор - мера, применяемая к освободившимся из мест лишения свободы, его цель - предупреждение новых преступлений. Он устанавливается за осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления, умышленные преступления против несовершеннолетних либо за теми, у кого был рецидив.Им могут запретить появляться в определенных местах, посещать массовые мероприятия, покидать жилье в определенное время и суток покидать определенную территорию.

https://ria.ru/20211101/bezrabotitsa-1757134202.html

https://ria.ru/20220208/moskalkova-1771688890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)