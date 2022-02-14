https://ria.ru/20220214/pyata-1772636412.html

Раскрыта "ахиллесова пята" американцев

Бывший разведчик раскрыл "ахиллесову пяту" американцев - РИА Новости, 14.02.2022

Раскрыта "ахиллесова пята" американцев

Большинство простых американцев не в состоянии отличить правду от лжи, поэтому ими легко управлять, заявил в интервью изданию "Украина.ру" бывший агент... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T08:51

2022-02-14T08:51

2022-02-14T11:01

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Большинство простых американцев не в состоянии отличить правду от лжи, поэтому ими легко управлять, заявил в интервью изданию "Украина.ру" бывший агент кубинской государственной безопасности Перси Альварадо.Кроме того, то медийное "шоу", которое устроил Белый дом, чтобы подтолкнуть НАТО к обострению ситуации вокруг Украины, демонстрирует попытки Вашингтона изменить текущую геополитическую обстановку, считает экс-разведчик."Сатанизация" России, создаваемая с помощью монополистических СМИ, используется для укрепления позиций США среди своих традиционных союзников", — отметил Альварадо.Он сделал вывод, что администрация Байдена готова использовать даже необоснованные аргументы, чтобы укрепить пошатнувшиеся позиции США как сверхдержавы.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.На этом фоне НАТО усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220214/ssha-1772624436.html

https://ria.ru/20220213/spetsoperatsiya-1772569786.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772639730.html

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в мире, украина, россия, куба, сша, нато