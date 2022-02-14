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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220214/puteshestvenniki-1772709285.html
В Амурской области организуют современные объекты для путешественников
В Амурской области организуют современные объекты для путешественников - РИА Новости, 14.02.2022
В Амурской области организуют современные объекты для путешественников
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил организовать в регионе современные объекты дорожного сервиса для комфорта путешественников. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:51
2022-02-14T15:07
амурская область
экономика
свободненский район
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
новости - туризм
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил организовать в регионе современные объекты дорожного сервиса для комфорта путешественников.Как отметил Орлов, в Приамурье есть уникальные объекты, но инфраструктура вдоль дорог "оставляет желать лучшего", поэтому необходимо организовать системную работу по созданию в Приамурье современных объектов дорожного сервиса."Модернизированные АЗС, станции техобслуживания, гостиницы, кафе и торговые площади с единым узнаваемым внешним обликом будут востребованы не только у путешественников, но и большого числа людей рабочих профессий – водителей автобусов, грузовиков, спецтехники и т.д. Стимулировать появление комфортной инфраструктуры нужно через создание максимально комфортных условий для заинтересованных предпринимателей и выработку комплекса мер поддержки. Утвердить его необходимо к июню текущего года", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.По информации регионального министерства имущественных отношений, на первых этапах реализации программы инвесторам предлагают рассмотреть 7 площадок, расположенных на участках федеральной трассы "Амур" в Бурейском и Ромненском муниципальном округе, а также в Сковородинском, Шимановском, Серышевском, Архаринском и Свободненском районах.Если у бизнеса будет интерес, власти дополнительно проанализируют возможность размещения таких объектов вблизи дорог регионального значения. Предварительный перечень мер поддержки с учетом предложений предпринимателей в сфере дорожного сервиса подготовили в министерстве экономического развития и внешних связей области."Наиболее затратными аспектами бизнес посчитал технологическое подключение к коммунальной инфраструктуре, а также непосредственно строительство и модернизацию объектов. Частично компенсировать эти расходы предлагаем через субсидии из областного бюджета. Кроме этого, проработаны варианты предоставления земельных участков, а также целый комплекс налоговых льгот. Среди них – пониженные ставки по земельному налогу и упрощенной системе налогообложения, которой пользуются большая часть предпринимателей в данной сфере", - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева, ее также цитирует правительство Приамурья.Для удобства бизнеса будут проработаны типовые решения по новым объектам дорожного сервиса с использованием региональной символики и единого дизайн проекта. Его в ближайшее время разработают специалисты Центра развития территорий.
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экономика, свободненский район, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), новости - туризм
13:51 14.02.2022 (обновлено: 15:07 14.02.2022)
 
В Амурской области организуют современные объекты для путешественников

Глава Амурской области Орлов поручил организовать современные объекты для путешественников

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМолодой человек катается на скейтборде по набережной реки Амур в Хабаровске
Молодой человек катается на скейтборде по набережной реки Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Молодой человек катается на скейтборде по набережной реки Амур в Хабаровске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил организовать в регионе современные объекты дорожного сервиса для комфорта путешественников.
Как отметил Орлов, в Приамурье есть уникальные объекты, но инфраструктура вдоль дорог "оставляет желать лучшего", поэтому необходимо организовать системную работу по созданию в Приамурье современных объектов дорожного сервиса.
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"Модернизированные АЗС, станции техобслуживания, гостиницы, кафе и торговые площади с единым узнаваемым внешним обликом будут востребованы не только у путешественников, но и большого числа людей рабочих профессий – водителей автобусов, грузовиков, спецтехники и т.д. Стимулировать появление комфортной инфраструктуры нужно через создание максимально комфортных условий для заинтересованных предпринимателей и выработку комплекса мер поддержки. Утвердить его необходимо к июню текущего года", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
По информации регионального министерства имущественных отношений, на первых этапах реализации программы инвесторам предлагают рассмотреть 7 площадок, расположенных на участках федеральной трассы "Амур" в Бурейском и Ромненском муниципальном округе, а также в Сковородинском, Шимановском, Серышевском, Архаринском и Свободненском районах.
Если у бизнеса будет интерес, власти дополнительно проанализируют возможность размещения таких объектов вблизи дорог регионального значения. Предварительный перечень мер поддержки с учетом предложений предпринимателей в сфере дорожного сервиса подготовили в министерстве экономического развития и внешних связей области.
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"Наиболее затратными аспектами бизнес посчитал технологическое подключение к коммунальной инфраструктуре, а также непосредственно строительство и модернизацию объектов. Частично компенсировать эти расходы предлагаем через субсидии из областного бюджета. Кроме этого, проработаны варианты предоставления земельных участков, а также целый комплекс налоговых льгот. Среди них – пониженные ставки по земельному налогу и упрощенной системе налогообложения, которой пользуются большая часть предпринимателей в данной сфере", - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева, ее также цитирует правительство Приамурья.
Для удобства бизнеса будут проработаны типовые решения по новым объектам дорожного сервиса с использованием региональной символики и единого дизайн проекта. Его в ближайшее время разработают специалисты Центра развития территорий.
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Амурская областьЭкономикаСвободненский районАмурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Новости - Туризм
 
 
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