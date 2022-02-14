https://ria.ru/20220214/puteshestvenniki-1772709285.html

В Амурской области организуют современные объекты для путешественников

В Амурской области организуют современные объекты для путешественников - РИА Новости, 14.02.2022

В Амурской области организуют современные объекты для путешественников

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил организовать в регионе современные объекты дорожного сервиса для комфорта путешественников. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:51

2022-02-14T13:51

2022-02-14T15:07

амурская область

экономика

свободненский район

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

новости - туризм

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил организовать в регионе современные объекты дорожного сервиса для комфорта путешественников.Как отметил Орлов, в Приамурье есть уникальные объекты, но инфраструктура вдоль дорог "оставляет желать лучшего", поэтому необходимо организовать системную работу по созданию в Приамурье современных объектов дорожного сервиса."Модернизированные АЗС, станции техобслуживания, гостиницы, кафе и торговые площади с единым узнаваемым внешним обликом будут востребованы не только у путешественников, но и большого числа людей рабочих профессий – водителей автобусов, грузовиков, спецтехники и т.д. Стимулировать появление комфортной инфраструктуры нужно через создание максимально комфортных условий для заинтересованных предпринимателей и выработку комплекса мер поддержки. Утвердить его необходимо к июню текущего года", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.По информации регионального министерства имущественных отношений, на первых этапах реализации программы инвесторам предлагают рассмотреть 7 площадок, расположенных на участках федеральной трассы "Амур" в Бурейском и Ромненском муниципальном округе, а также в Сковородинском, Шимановском, Серышевском, Архаринском и Свободненском районах.Если у бизнеса будет интерес, власти дополнительно проанализируют возможность размещения таких объектов вблизи дорог регионального значения. Предварительный перечень мер поддержки с учетом предложений предпринимателей в сфере дорожного сервиса подготовили в министерстве экономического развития и внешних связей области."Наиболее затратными аспектами бизнес посчитал технологическое подключение к коммунальной инфраструктуре, а также непосредственно строительство и модернизацию объектов. Частично компенсировать эти расходы предлагаем через субсидии из областного бюджета. Кроме этого, проработаны варианты предоставления земельных участков, а также целый комплекс налоговых льгот. Среди них – пониженные ставки по земельному налогу и упрощенной системе налогообложения, которой пользуются большая часть предпринимателей в данной сфере", - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева, ее также цитирует правительство Приамурья.Для удобства бизнеса будут проработаны типовые решения по новым объектам дорожного сервиса с использованием региональной символики и единого дизайн проекта. Его в ближайшее время разработают специалисты Центра развития территорий.

https://ria.ru/20220209/fasady-1771816949.html

https://ria.ru/20220210/remont-1772029768.html

https://ria.ru/20220203/remont-1770813561.html

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экономика, свободненский район, амурская область, россия, василий орлов (губернатор), новости - туризм