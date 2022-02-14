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Участникам "Конвоя свободы" не удалось блокировать Брюссель
Участникам "Конвоя свободы" не удалось блокировать Брюссель - РИА Новости, 14.02.2022
Участникам "Конвоя свободы" не удалось блокировать Брюссель
Бельгийская полиция не пустила в Брюссель участников "Конвоя свободы", которые планировали блокировать бельгийскую столицу в знак протеста против ковидных... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T21:57
2022-02-14T21:57
в мире
брюссель
коронавирус covid-19
париж
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Бельгийская полиция не пустила в Брюссель участников "Конвоя свободы", которые планировали блокировать бельгийскую столицу в знак протеста против ковидных ограничений, в том числе, против ужесточения правил передвижения внутри Евросоюза.По данным полиции, десятки автомобилей, в том числе большегрузных, попытались проехать в центр города, где расположены главные институты Евросоюза, однако полиция перенаправила их на специальную стоянку на окраине города.Небольшие группы демонстрантов, прибывших из Франции, добрались в итоге до европейского квартала Брюсселя и попытались устроить там шествия, но полиция быстро прекратила акцию, разрешение на которую не было получено заранее.Сотрудники полиции с раннего утра разворачивали подозрительные машины еще на подступах к Брюсселю. Всего в этой операции было задействовано более тысячи сотрудников правоохранительных органов.Серьезных инцидентов не было, однако полиция все-таки задержала нескольких потенциальных участников протестов, у которых были конфискованы складные ножи.В минувшие выходные "Конвой свободы" прошел в Париже, оттуда его участники направились в Брюссель. Акция во французской столице не обошлась без столкновений с полицией. По ее итогам силы правопорядка произвели 97 задержаний и составили 513 протоколов.По сообщениям бельгийских СМИ, не сумев пробраться в Брюссель, некоторые участники "Конвоя свободы" решили отправиться во французский Страсбург, где сейчас проходит сессия Европарламента. Но там власти также акцию не разрешили.Участники европейского "Конвоя свободы" попытались провести акцию аналогичную протестам в Канаде. Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Канадские "Конвои свободы" блокировали движение в крупнейших городах, а также на границе с США, требуя отменить обязательную вакцинацию.
https://ria.ru/20220213/kanada-1772612444.html
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в мире, брюссель, коронавирус covid-19, париж
21:57 14.02.2022
 
Участникам "Конвоя свободы" не удалось блокировать Брюссель

Участникам протестной акции "Конвой свободы" не удалось блокировать Брюссель

© AP Photo / Virginia MayoПолицейские в Брюсселе
Полицейские в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Полицейские в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Бельгийская полиция не пустила в Брюссель участников "Конвоя свободы", которые планировали блокировать бельгийскую столицу в знак протеста против ковидных ограничений, в том числе, против ужесточения правил передвижения внутри Евросоюза.
По данным полиции, десятки автомобилей, в том числе большегрузных, попытались проехать в центр города, где расположены главные институты Евросоюза, однако полиция перенаправила их на специальную стоянку на окраине города.
Небольшие группы демонстрантов, прибывших из Франции, добрались в итоге до европейского квартала Брюсселя и попытались устроить там шествия, но полиция быстро прекратила акцию, разрешение на которую не было получено заранее.
Сотрудники полиции с раннего утра разворачивали подозрительные машины еще на подступах к Брюсселю. Всего в этой операции было задействовано более тысячи сотрудников правоохранительных органов.
Серьезных инцидентов не было, однако полиция все-таки задержала нескольких потенциальных участников протестов, у которых были конфискованы складные ножи.
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В минувшие выходные "Конвой свободы" прошел в Париже, оттуда его участники направились в Брюссель. Акция во французской столице не обошлась без столкновений с полицией. По ее итогам силы правопорядка произвели 97 задержаний и составили 513 протоколов.
По сообщениям бельгийских СМИ, не сумев пробраться в Брюссель, некоторые участники "Конвоя свободы" решили отправиться во французский Страсбург, где сейчас проходит сессия Европарламента. Но там власти также акцию не разрешили.
Участники европейского "Конвоя свободы" попытались провести акцию аналогичную протестам в Канаде. Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Канадские "Конвои свободы" блокировали движение в крупнейших городах, а также на границе с США, требуя отменить обязательную вакцинацию.
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