https://ria.ru/20220214/protest-1772805948.html

Участникам "Конвоя свободы" не удалось блокировать Брюссель

Участникам "Конвоя свободы" не удалось блокировать Брюссель - РИА Новости, 14.02.2022

Участникам "Конвоя свободы" не удалось блокировать Брюссель

Бельгийская полиция не пустила в Брюссель участников "Конвоя свободы", которые планировали блокировать бельгийскую столицу в знак протеста против ковидных... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T21:57

2022-02-14T21:57

2022-02-14T21:57

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Бельгийская полиция не пустила в Брюссель участников "Конвоя свободы", которые планировали блокировать бельгийскую столицу в знак протеста против ковидных ограничений, в том числе, против ужесточения правил передвижения внутри Евросоюза.По данным полиции, десятки автомобилей, в том числе большегрузных, попытались проехать в центр города, где расположены главные институты Евросоюза, однако полиция перенаправила их на специальную стоянку на окраине города.Небольшие группы демонстрантов, прибывших из Франции, добрались в итоге до европейского квартала Брюсселя и попытались устроить там шествия, но полиция быстро прекратила акцию, разрешение на которую не было получено заранее.Сотрудники полиции с раннего утра разворачивали подозрительные машины еще на подступах к Брюсселю. Всего в этой операции было задействовано более тысячи сотрудников правоохранительных органов.Серьезных инцидентов не было, однако полиция все-таки задержала нескольких потенциальных участников протестов, у которых были конфискованы складные ножи.В минувшие выходные "Конвой свободы" прошел в Париже, оттуда его участники направились в Брюссель. Акция во французской столице не обошлась без столкновений с полицией. По ее итогам силы правопорядка произвели 97 задержаний и составили 513 протоколов.По сообщениям бельгийских СМИ, не сумев пробраться в Брюссель, некоторые участники "Конвоя свободы" решили отправиться во французский Страсбург, где сейчас проходит сессия Европарламента. Но там власти также акцию не разрешили.Участники европейского "Конвоя свободы" попытались провести акцию аналогичную протестам в Канаде. Во многих городах Канады с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Канадские "Конвои свободы" блокировали движение в крупнейших городах, а также на границе с США, требуя отменить обязательную вакцинацию.

https://ria.ru/20220213/kanada-1772612444.html

https://ria.ru/20220212/parizh-1772472654.html

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в мире, брюссель, коронавирус covid-19, париж