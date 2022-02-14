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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220214/prokat-1772659451.html
"Анчартед" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
"Анчартед" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 14.02.2022
"Анчартед" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд
Фильм режиссера Трэвиса Найта "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 367,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:02
2022-02-14T11:02
культура
новости культуры
кеннет брана
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кино и сериалы
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том холланд
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фильм режиссера Трэвиса Найта "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 367,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина создана по мотивам одноименной игры. Смекалистый Нейтан Дрейк и хитроумный Виктор "Салли" Салливан отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Смерть на Ниле", собравший 191,6 миллиона рублей за прошедший уикенд. Это американский фильм в жанре детективной драмы режиссера Кеннета Браны, снятый по одноименному роману Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Продолжение фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" 2017 года. Фильм стал третьей киноадаптацией романа после фильма 1978 года и одного из эпизодов сериала "Пуаро Агаты Кристи" 2004 года.На третьем месте российский фильм "Непослушник" со сборами 62,6 миллиона рублей. Картина рассказывает о блогере-пранкере Диме, который в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать - в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Первый встречный" со сборами в 47,9 миллиона рублей. Картина рассказывает о поп-диве Кэт Вальдез и ее женихе Бастиане - самой обсуждаемой паре года. Миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь ее мир рушится, Кэт встречается взглядами с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое безумное решение - выйти за него замуж.Замыкает пятерку лидеров фантастический боевик Роланда Эммериха "Падение Луны", собравший за выходные 31,7 миллиона рублей. По сюжету картины, по неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы. Когда до катастрофы остаются считанные недели, а мир стоит на грани уничтожения, руководитель НАСА и бывший астронавт Джо Фулер осознает, что у неё есть ключ к спасению. Только астронавт из её прошлого Брайан Харпер и теоретик заговора Кей Си Хаусман верят ей. Герои отправятся в космос, чтобы выяснить, что наша Луна - не то, что мы думаем.
https://ria.ru/20220211/kino-1772078562.html
https://ria.ru/20220212/kino-1772353686.html
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новости культуры, кеннет брана, агата кристи (агата маллоуэн), кино и сериалы, дженнифер лопес, том холланд, антонио бандерас
11:02 14.02.2022
 
"Анчартед" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

"Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

© SonyКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
Кадр из фильма Анчартед: на картах не значится
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фильм режиссера Трэвиса Найта "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 367,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина создана по мотивам одноименной игры. Смекалистый Нейтан Дрейк и хитроумный Виктор "Салли" Салливан отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана.
© SonyPicturesRU/YoutubeТом Холланд в фильме "Анчартед: на картах не значится"
Том Холланд в фильме Анчартед: на картах не значится
1 из 3
Том Холланд в фильме "Анчартед: на картах не значится"
© SonyPicturesRU/Youtube
© SonyКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
Кадр из фильма Анчартед: на картах не значится
2 из 3
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
© SonyАнтонио Бандерас в фильме "Анчартед: на картах не значится"
Антонио Бандерас в фильме Анчартед: на картах не значится
3 из 3
Антонио Бандерас в фильме "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
1 из 3
Том Холланд в фильме "Анчартед: на картах не значится"
© SonyPicturesRU/Youtube
2 из 3
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
3 из 3
Антонио Бандерас в фильме "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Смерть на Ниле", собравший 191,6 миллиона рублей за прошедший уикенд. Это американский фильм в жанре детективной драмы режиссера Кеннета Браны, снятый по одноименному роману Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Продолжение фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" 2017 года. Фильм стал третьей киноадаптацией романа после фильма 1978 года и одного из эпизодов сериала "Пуаро Агаты Кристи" 2004 года.
Кадр из фильма Смерть на Ниле
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На третьем месте российский фильм "Непослушник" со сборами 62,6 миллиона рублей. Картина рассказывает о блогере-пранкере Диме, который в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать - в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.
Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Первый встречный" со сборами в 47,9 миллиона рублей. Картина рассказывает о поп-диве Кэт Вальдез и ее женихе Бастиане - самой обсуждаемой паре года. Миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь ее мир рушится, Кэт встречается взглядами с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое безумное решение - выйти за него замуж.
Кадр из фильма Первый встречный
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Замыкает пятерку лидеров фантастический боевик Роланда Эммериха "Падение Луны", собравший за выходные 31,7 миллиона рублей. По сюжету картины, по неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы. Когда до катастрофы остаются считанные недели, а мир стоит на грани уничтожения, руководитель НАСА и бывший астронавт Джо Фулер осознает, что у неё есть ключ к спасению. Только астронавт из её прошлого Брайан Харпер и теоретик заговора Кей Си Хаусман верят ей. Герои отправятся в космос, чтобы выяснить, что наша Луна - не то, что мы думаем.
Кадр из фильма По обе стороны лезвия
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КультураНовости культурыКеннет БранаАгата Кристи (Агата Маллоуэн)Кино и сериалыДженнифер ЛопесТом ХолландАнтонио Бандерас
 
 
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