https://ria.ru/20220214/prokat-1772659451.html

"Анчартед" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

"Анчартед" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд - РИА Новости, 14.02.2022

"Анчартед" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

Фильм режиссера Трэвиса Найта "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 367,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:02

2022-02-14T11:02

2022-02-14T11:02

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Фильм режиссера Трэвиса Найта "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 367,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина создана по мотивам одноименной игры. Смекалистый Нейтан Дрейк и хитроумный Виктор "Салли" Салливан отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Смерть на Ниле", собравший 191,6 миллиона рублей за прошедший уикенд. Это американский фильм в жанре детективной драмы режиссера Кеннета Браны, снятый по одноименному роману Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Продолжение фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" 2017 года. Фильм стал третьей киноадаптацией романа после фильма 1978 года и одного из эпизодов сериала "Пуаро Агаты Кристи" 2004 года.На третьем месте российский фильм "Непослушник" со сборами 62,6 миллиона рублей. Картина рассказывает о блогере-пранкере Диме, который в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать - в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Первый встречный" со сборами в 47,9 миллиона рублей. Картина рассказывает о поп-диве Кэт Вальдез и ее женихе Бастиане - самой обсуждаемой паре года. Миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь ее мир рушится, Кэт встречается взглядами с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое безумное решение - выйти за него замуж.Замыкает пятерку лидеров фантастический боевик Роланда Эммериха "Падение Луны", собравший за выходные 31,7 миллиона рублей. По сюжету картины, по неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы. Когда до катастрофы остаются считанные недели, а мир стоит на грани уничтожения, руководитель НАСА и бывший астронавт Джо Фулер осознает, что у неё есть ключ к спасению. Только астронавт из её прошлого Брайан Харпер и теоретик заговора Кей Си Хаусман верят ей. Герои отправятся в космос, чтобы выяснить, что наша Луна - не то, что мы думаем.

https://ria.ru/20220211/kino-1772078562.html

https://ria.ru/20220212/kino-1772353686.html

https://ria.ru/20220210/kino-1771934680.html

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новости культуры, кеннет брана, агата кристи (агата маллоуэн), кино и сериалы, дженнифер лопес, том холланд, антонио бандерас