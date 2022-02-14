https://ria.ru/20220214/priluchnyy-1772686200.html

"Четыре пластины на лице": Прилучный о последствиях драки в Калининграде

"Четыре пластины на лице": Прилучный о последствиях драки в Калининграде - РИА Новости, 14.02.2022

"Четыре пластины на лице": Прилучный о последствиях драки в Калининграде

Павел Прилучный рассказал о последствиях драки в Калининграде в 2020 году. По словам актера, ему пришлось сделать две операции на лице. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:55

2022-02-14T15:55

2022-02-14T15:55

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал о последствиях драки в Калининграде в 2020 году. По словам актера, ему пришлось сделать две операции на лице.В программе "Ты не поверишь!" Прилучный отметил, что у него также обнаружили три кисты.По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Бизнесмен Владимир Семенов "на фоне резко возникшей неприязни" несколько раз ударил актера, прилетевшего в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, руками и ногами по голове. Прилучный получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей.По данным суда, представитель актера подал гражданский иск о взыскании с Семенова компенсации за моральный вред и имущественный ущерб в размере четырех миллионов 438 тысяч 560 рублей.

https://ria.ru/20201224/draka-1590752244.html

https://ria.ru/20220202/mutsenietse-1770738357.html

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знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес