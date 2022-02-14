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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220214/priluchnyy-1772686200.html
"Четыре пластины на лице": Прилучный о последствиях драки в Калининграде
"Четыре пластины на лице": Прилучный о последствиях драки в Калининграде - РИА Новости, 14.02.2022
"Четыре пластины на лице": Прилучный о последствиях драки в Калининграде
Павел Прилучный рассказал о последствиях драки в Калининграде в 2020 году. По словам актера, ему пришлось сделать две операции на лице. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:55
2022-02-14T15:55
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал о последствиях драки в Калининграде в 2020 году. По словам актера, ему пришлось сделать две операции на лице.В программе "Ты не поверишь!" Прилучный отметил, что у него также обнаружили три кисты.По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Бизнесмен Владимир Семенов "на фоне резко возникшей неприязни" несколько раз ударил актера, прилетевшего в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, руками и ногами по голове. Прилучный получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей.По данным суда, представитель актера подал гражданский иск о взыскании с Семенова компенсации за моральный вред и имущественный ущерб в размере четырех миллионов 438 тысяч 560 рублей.
https://ria.ru/20201224/draka-1590752244.html
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знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
15:55 14.02.2022
 
"Четыре пластины на лице": Прилучный о последствиях драки в Калининграде

Прилучный рассказал о двух операциях на лице после драки в Калининграде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкV фестиваль нового российского кино "Горький fest". День седьмой
V фестиваль нового российского кино Горький fest. День седьмой - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал о последствиях драки в Калининграде в 2020 году. По словам актера, ему пришлось сделать две операции на лице.

"Я перенес действительно сложную операцию на лице, даже две. У меня сейчас стоит шесть пластин, нет, четыре. Спустя год я более-менее восстановился", – признался актер.

В программе "Ты не поверишь!" Прилучный отметил, что у него также обнаружили три кисты.

"После этого у меня обнаружились три кисты, которые нужно было срочно удалять. У меня абсолютно онемела левая часть (лица – Прим. ред.). Я очень рад, что она отошла", – добавил Павел.

Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 14:29Шоубиз
Избивший Прилучного бизнесмен раскрыл подробности драки
По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Бизнесмен Владимир Семенов "на фоне резко возникшей неприязни" несколько раз ударил актера, прилетевшего в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, руками и ногами по голове. Прилучный получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей.
По данным суда, представитель актера подал гражданский иск о взыскании с Семенова компенсации за моральный вред и имущественный ущерб в размере четырех миллионов 438 тысяч 560 рублей.
Кадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
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