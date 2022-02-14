"Четыре пластины на лице": Прилучный о последствиях драки в Калининграде
Прилучный рассказал о двух операциях на лице после драки в Калининграде
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкV фестиваль нового российского кино "Горький fest". День седьмой
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал о последствиях драки в Калининграде в 2020 году. По словам актера, ему пришлось сделать две операции на лице.
"Я перенес действительно сложную операцию на лице, даже две. У меня сейчас стоит шесть пластин, нет, четыре. Спустя год я более-менее восстановился", – признался актер.
В программе "Ты не поверишь!" Прилучный отметил, что у него также обнаружили три кисты.
"После этого у меня обнаружились три кисты, которые нужно было срочно удалять. У меня абсолютно онемела левая часть (лица – Прим. ред.). Я очень рад, что она отошла", – добавил Павел.
24 декабря 2020, 14:29ШоубизИзбивший Прилучного бизнесмен раскрыл подробности драки
По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Бизнесмен Владимир Семенов "на фоне резко возникшей неприязни" несколько раз ударил актера, прилетевшего в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, руками и ногами по голове. Прилучный получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей.
По данным суда, представитель актера подал гражданский иск о взыскании с Семенова компенсации за моральный вред и имущественный ущерб в размере четырех миллионов 438 тысяч 560 рублей.